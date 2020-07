Foto: Lars Schmidt

Debat: Det Grønne Område er blevet et sladderblad!

Det Grønne Område - 10. juli 2020 kl. 16:00 Af Ole Mathiesen, Høtoften 20, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tillykke med det nye ugeblad!

Lyngby har, som det er fremgået af debatten de seneste uger, ingen stadsarkitekt. Men nu har vi sørme fået et kulørt ugeblad, et rigtigt sladderblad (DGO d.1.7). Den "hakker vi lige af".

Så mangler der bare et bedre fodboldstadion, en skøjtehal, en bowlinghal og en up-to-date svømmehal. Ja, der kunne da sættes en del ting på sådan en "hak-af liste".

Hvornår kommer mon det første farvede byrådsmedlem, for slet ikke at tale om den første muslim? Måske endda en kvinde med tørklæde? Se, det ville sætte gang i skrivekløen hos Nye Borgerliges nyeste borger!

God sommer til DGO's læsere.

Redaktøren svarer Kære Ole Mathielsen. Tak for din sommerhilsen til vore læsere. Jeg er glad for, at du lader dig underholde.

Og jeg er glad for, at vi her på Det Grønne Område også er i stand til at skrive underholdende historier. Det er blot én af mange journalistiske discipliner, vi som lokal ugeavis praktiserer.

I øvrigt: Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk har et farvet medlem. Det er socialdemokraten Silas Mudoh, som kom ind for rundt regnet et års tid siden, da Mette Hoff valgte at fraflytte kommunen.

Sommerhilsener til dig også.

Lars Schmidt, redaktør, Det Grønne Område