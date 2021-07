Foto: Lars Schmidt

Debat: Derfor siger jeg ja tak til Simon Pihl

Det Grønne Område - 08. juli 2021 kl. 15:00 Af Henning Andersen, Rørdams Have 11, 2., lejlighed 1, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

I et læserbrev i forrige udgave af De grønne Område sagde fru E. Johannesen nej tak til at få viceborgmester Simon Pihl genvalgt ved det kommende valg til kommunalbestyrelsen, fordi Pihl " .. i alt for mange år som formand for Byplanudvalget skaltet og valtet med Lyngbys hyggelige og smukke udseende. Han har 'pø om pø' givet tilladelse til den ene grimme bygning efter den anden, som under ingen omstændigheder passer til Lyngby".

Nu er det jo sådan med nybyggeri som med så meget andet, at det sete afhænger af øjnene, der ser - og smag og behag er selvfølgelig også forskellig.

Men køber man præmissen om, at byen er ødelagt af grimt nybyggeri, er det nok ikke helt i overensstemmelse med fakta, at der er Pihl, der bærer ansvaret. Pihl og Socialdemokratiet har fire medlemmer af kommunalbestyrelsen, og to medlemmer af Byplanudvalget, hvis næstformand er konservativ, ligesom de konservative har tre medlemmer af udvalget.

Den omstændighed, at Pihl er karismatisk og en dygtig lokalpolitiker medfører næppe, at han er i stand til at gennemføre noget politisk på egen hånd og med støtte fra sine få partifæller i udvalg og kommunalbestyrelse. Det ville da i den grad også være en desavouering af de øvrige lokalpolitikere i kommunalbestyrelsen, hvis man tror, at de bare agerer dikkende lammehaler til viceborgmesterens politik: Det er der ingen, der bare kender kommunalpolitikerne i Lyngby-Taarbæk Kommune periferisk, der kan nikke ja til. Er man utilfreds med kommunens udbygning, skal skytset nok rettes mod det borgerlige flertal i kommunalbestyrelsen, der snart har bestået i en menneskealder.

Læserbrevsskribent Johannesen anbefaler, at man siger nej tak til Simon Pihl.

Jeg anbefaler, at man siger ja tak - og sætter sit kryds ved liste A ved det kommende kommunalvalg.

Simon Pihl Sørensen er en meget erfaren lokalpolitiker, der har været med i kommunalpolitik i mere end 30 år. Han har vist, at han evner samarbejdets kunst og er garant for et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen.Ud over byens udvikling brænder Pihl for børnene og de ældre, hvor han erkender et behov for en opretning. Som lokalhistorisk interesseret har det været en fornøjelse at se Pihls engagement i bevaringen af Raadvad som den kulturperle, den er i dag. Jeg tvivler på, at denne øvelse var lykkedes uden indsatsen fra Simon Pihl Sørensen. Jo, der er mange grunde til at sige "ja tak til Simon Pihl Sørensen" og Socialdemokratiet ved valget i november måned 2021.