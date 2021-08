Send til din ven. X Artiklen: Debat: Derfor er Sigurd Agersnap er vores borgmesterkandidat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Derfor er Sigurd Agersnap er vores borgmesterkandidat

Det Grønne Område - 19. august 2021 kl. 15:00 Af Thomas Lausen. Ida Helsberg og Lars Bisgaard, kandidater KV21, Lokallisten Vores Kommune-LTK Kontakt redaktionen

Lokallisten vælger mennesker som alternativ til lavere skat.

Hvis du vil være med til at ændre noget i din kommune i år, så er det vigtigt, at du vælger noget andet at stemme på til KV21. Ellers bliver det 4 år med mere fra samme skuffe.

Lokallisten "VORES kommune - LTK" stiller op til det kommende kommunalvalg i november 2021, som et lokalt alternativ til de landsdækkende partier. Vi er med på, at det er lidt op ad bakke i en borgerlig, konservativ kommune, og især med den udsigt der pt tegner sig i kulissen, at de konservative står til at vinde det hele og få absolut flertal. Men VORES kommune - LTK mener at have noget nyt at tilbyde, i et ellers forudsigeligt spil om magten.

VORES tilgang til tingene er mere praktisk end politisk, som f.eks. når vi skal vælge kandidat i borgmesterkampen.

Et par af valgkampens varme emner er den manglende service til de ældre og børnene, samt institutionsbygningernes forfald. Flere tilbud til de unge og kampen mod ensomheden, er et par af vores emner. Tilsvarende er kampen for anbragte børns vilkår, miljø og støjen fra de mange biler, højt på VORES liste.

Så når vi nu skal vælge en fremtidig borgmester, der bedst kan løse disse store udfordringer, har man to muligheder i LTK. Et borgerligt syn, hvor vejen frem er besparelser og lavere skat eller den modsatte side, hvor mennesker er løsningen. I VORES kommune - LTK ser vi praktisk på tingene, og her må vi bare konstatere, at den lave skat ikke er vejen frem lige nu. Det er faktisk grunden til de nævnte problemer. Balance i budgettet, ja tak, men lavere skat; ikke nu. VORES emne er derfor Sigurd Agersnap, som VORES borgmesterkandidat.

"Men han er jo ung!!" er der nok en del af jer, der siger nu. Og ja, det er lige præcis det, der skal til. Et friskt pust, der kommer med ungdommens energi og nye løsninger, med udgangspunkt i borgernes behov. Til skeptikerne vil jeg minde om, at det var kloge og ældre politikere, der ledte Holbæk kommune til at blive en af landets fattigste, og som var tæt på at blive sat under administration. Løsningen blev en meget ung politiker, der har vendt bøtten og nu er ved at rette op på tingene.

Mennesker skal løse vores opgaver og give service, ikke besparelser.