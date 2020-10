Send til din ven. X Artiklen: Debat: Der skal ikke spares på det specialiserede område Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Der skal ikke spares på det specialiserede område

Det Grønne Område - 06. oktober 2020 kl. 06:00 Af Maibrit Pedersen og Sigurd Agersnap, SF Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen

En kommune skal vurderes på, hvordan den behandler dem, som har mest brug for hjælp. Det er et sundt princip. Derfor er det også en fejl at stirre sig blind på de stigende udgifter til dem med et handicap, socialt udsatte, folk med et misbrug, og dem som knækker psyken i samfundets opskruede tempo.

Sandheden er, at den eneste måde, man for alvor kan spare penge på socialområdet, er ved at flere får det bedre. Men det må ikke være et mål i sig selv at spare penge på området. Målet må og skal være at hjælpe borgerne til mere indflydelse og magt over eget liv. I SF tror vi på, at det er de færreste, som beder om hjælp, uden at have brug for den.

Derfor er vi i SF også glade for den strategi, som er lagt her i kommunen. I andre kommuner forsøger man at spare på socialområdet ved at udfordre lovgivningen, men heldigvis ikke i Lyngby-Taarbæk. Her investerer vi i det specialiserede socialområde. Med tidligere indsats, mere tilpassede indsatser og i nogle tilfælde mere intensive indsatser tror vi på, at flere kan få det bedre. Hvis det lykkes, er der måske penge at spare, men er det ikke tilfældet, så må vi forsøge at finde nye måder at hjælpe dem, der har brug for en ekstra hånd.

I sidste uges udgave af Det Grønne Område kunne man læse en større behandling af området. Desværre fremstår det som om, der nu skal spares på det specialiserede område. Det er ikke tilfældet, og ikke det, vi arbejder for i SF. Nogle mener så, at det går ud over normalområdet, når specialområdet bliver dyrere. At der spares på skoler og daginstitutioner, fordi flere får brug for en særlig hjælp.

Til det er der bare at sige, at det er jo et politisk valg. Og ikke et SF er klar til at træffe. Stigende udgifter til det specialiserede socialområde skal ikke gå ud over andre velfærdsområder, ligesom det ikke er tilfældet, når vi i de her dage får flere arbejdsløse.

En anstændig service til nogle af de meste udsatte gør ingen af os fattigere. Faktisk kan det gøre os rigere både menneskeligt og økonomisk, når flere forhåbentligt får det bedre.