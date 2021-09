Send til din ven. X Artiklen: Debat: Der skal handling bag ordene også efter valget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Der skal handling bag ordene også efter valget

Det Grønne Område - 12. september 2021 kl. 18:25 Af Birgit Borke (DF), Lyngvej 50, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Kgs. Lyngby er en dejlig og attraktiv by at være borger i, det er ganske vist. Men den kan blive endnu bedre, og det skal politikerne arbejde aktivt for.

I DF's lokalbestyrelse håber vi, at byen kan tiltrække flere unge familier. Det kræver naturligvis, at der er boliger nok til priser som er til at betale, og at der er et bredt udbud af daginstitutioner til børnene ( vuggestuer/børnehaver/fritidsordninger- og aktiviteter), tilbuddene skal bare være der.

Det kan betale sig at investere i de unge/yngre familier, for det er jo dem der er fremtiden. Det kræver også at tiltagene for et tryggere Lyngby bliver yderligere intensiveret, så forældrene tør lade deres børn og unge færdes frit i byen.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal også prioritere en bedre ældrepolitik, for dette område mangler i høj grad god vilje og et betydeligt løft, hvilket har været meget fremme i DGO den senere tid.

Men der skal handling bag ordene - også efter kommunevalget.

Dansk Folkeparti brænder for, at vores ældre medborgere skal kunne stole på, at de får et trygt og værdigt seniorliv. Vi kan simpelthen ikke være bekendt at svigte på dette område, og det er netop det politikerne gør - og har gjort i årevis.

Klippekortsordningen blev afskaffet, hvilket var en forkert beslutning. Den burde i stedet have været udvidet, da det gav de ældre lidt "råderum", og det er uhyre vigtigt.

Lyngby-Taarbæk har brug for politikere, der sætter handling bag de fine ord og løfter, så borgerne reelt ved, hvad de får, når de sætter deres kryds til kommunevalget, der jo nærmer sig med hastige skridt.