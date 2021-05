Foto: Lars Schmidt

Debat: Der skal gang i det lokale erhvervsliv

Det Grønne Område - 14. maj 2021 kl. 19:00 Af Simon Phil Sørensen, viceborgmester (S), og Richard Sandbæk, gruppeformand (K) Kontakt redaktionen

Vi må ikke glemme de private erhverv

I kommunalpolitik er der altid gode og vigtige drøftelser omkring servicen for vore børn og ældre men hvordan er det nu med vores erhvervsliv skal vi ikke også tænke på dem. vores lokale erhvervsliv som økonomisk har lidt under Corona-krisen specielt handelslivet og vores serviceerhverv såsom restauranter - hvordan kan vi som borgere og kommune hjælpe vores erhverv og handelsliv

Og ja, sundhedskrisen har ramt hårdt, men nu åbner Danmark op.

Kommunen har naturligt nok haft fokus på at sikre pleje, omsorg, pasning og undervisning og her har kommunen ydet en formidabel indsats. Men forudsætningen for, at vi kan opretholde kvaliteten, er at det går godt for erhvervslivet - at der kommer gang i arbejdspladserne. Det gælder også i Lyngby-Taarbæk.

Langt de fleste af de initiativer, der skal iværksættes for at få gang i den hjemlige efterspørgsel - fx udbetaling af feriepenge og andre stimuli - iværksættes fra centralt hold.

Men vi kan også gøre noget lokalt. Ikke mindst for at sikre, at vi har et stærkt lokalt handelsliv i Lyngby og i alle vores bydele også efter krisen.

Efter nedlukningen - der især har ramt serviceerhverv som restauranter, hoteller og større udvalgsvarebutikker og vores storcenter hårdt - vil der ske forandringer.

Støtten bortfalder, og konkurrencen tager over igen. Det er godt og sundt. Det er sådan et samfund hele tiden udvikler sig.

Men det vil også være hårdt i en overgangsperiode og kræve omstilling og opbakning fra lokalsamfundet.

Derfor opfordrer vi alle til at bakke op om vores lokale handelsliv, og vi skal som kommune understøtte, så godt vi kan.

Vi foreslår,

at Vidensbyen, handelsforeninger mv. og Kommunen går foran med en lokal kampagne for det lokale erhvervsliv,

at der iværksættes - og medfinansieres - en række initiativer for at skabe liv i vores bydele med underholdning, musik, foreningsaktiviteter for dermed bedre kunne modstå konkurrencen fra især nethandlenat mulighederne for udeservering, boder mv. over en lidt længere periode udvides i Lyngby Centrum.

at jobcentret etablerer en taskforce med det formål hurtigt at kunne imødekomme virksomhederne og de lediges behov

På den lidt længere bane er vi i kommunalbestyrelsen i gang med at høre, hvad I borgere mener, at vi skal gøre ved vores centrale del af Lyngby - en vision for Kgs. Lyngby, som både er til gavn for os borgere og ikke mindst vores lokale erhvervsliv.