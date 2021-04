Send til din ven. X Artiklen: Debat: Der må da kunne findes en god løsning for stadion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Der må da kunne findes en god løsning for stadion

Det Grønne Område - 03. april 2021 kl. 18:00 Af Ole Mathiesen, Høtoften 20, Virum Kontakt redaktionen

Grøn eller grå kommune - visioner for et stadion.

Den aktuelle debat om en fortsat grøn kommune eller en glidning mod mere og mere grå beton, falder jo vældig godt i hak med den intensiverede snak om bebyggelse af Lyngby Idrætsby.

I min pureste barndom ved skolestarten kom også det daværende Lyngby Stadion område også ind i mit liv, via indmeldelse i boldklubben. Det var et enormt område, vi var små, så virker alting jo meget stort, klubben havde hold nok til at kunne lave sin egen turnering for os, og træningsbanerne - alt det grønne - var delt ind i tre områder. Vi kom oftest kun på de første træningsbaner, men i ny og næ, f.eks. i sommerferien, også på det næste areal, som vi kaldte "prærien", begrundet i banernes beskaffenhed. Det sidste areal, kaldet "firmabanerne" kom man stort set aldrig på, ærgerligt nok, for det var ret perfekte baner.

I de mellemliggende mange år, er der sket meget med området og det er på flere måder blevet noget indskrænket. Og nu hedder det hele meget flot Lyngby Idrætsby. Fodboldklubben, som er blandt de bedste i Danmark og gerne vil vedblive at være det, har naturligt nok fået nye og legitime behov, som svarer til nutiden. Det største behov, er et tidssvarende stadion til afvikling af superligakampe, og mon ikke de fleste godt kan forstå det? F.eks. tror jeg klart at de fleste naboer til Lyngby Idrætsby forstår det, men til gengæld bryder de sig ikke om, at et nyt stadion skal financieres ved boligbyggeri på det resterende grønne område af Idrætsbyen. Det synes jeg heller ikke! Idrætsbyens grønne områder bør ikke holde for, og der skal ikke indskrænkes mere. Men til gengæld står vi jo så med det dilemma, at boldklubben virkelig har brug for en hjælpende hånd, og som det aktiv et superligahold er for byen, er det ikke noget, som bør negligeres.

Jeg har prøvet at skrive det før, men der kom ligesom ingen respons! Jeg prøver derfor igen: Her er der brug for visioner!

Man skal ikke se fodbold fra ret mange andre steder i Danmark for at opdage, at alle andre byer, ikke mindst i provinsen, har stadions af en helt anden kvalitet end Lyngbys.

Parken og Brøndby i Storkøbenhavn er i topklasse, men Farum Park lige på den anden side af Furesøen er også fint med.

Ser man til Jylland er der flotte anlæg i Esbjerg (er endda pt i den næstbedste række), Randers, Herning og Aalborg. Lyngby kan ikke måle sig med nogen, ja vel ikke engang stadion i Haderslev.

Hvad er så visionen?

Jo, nogen (klubben, kommunen eller nogle helt tredje) må da sætte et seriøst, grundigt og hurtigt arbejde i gang, som fastlægger og anskueliggør hvordan og på hvilken økonomisk måde, alle de andre byer har etableret deres stadions. Sidste skud på "den jyske stamme" er stadion i Silkeborg (som også pt er i den næstbedste række), igen et stadion som lever op til tidens krav.

Vi bør kunne enes om, og allerede nu, at få stoppet en meningsløs diskussion og kamp mellem grønne arealer til fritid og så nyt betonbyggeri. Der må kunne findes "en anden vej", som på den ene side tilgodeser sporten, og på den anden fritager naboerne til Idrætsbyen for ærgelser og en masse møde- og skribent virksomhed.