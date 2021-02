Artiklen: Debat: Der kan være behov for et kommunalt vagtværn i Lyngby

Debat: Der kan være behov for et kommunalt vagtværn i Lyngby

I det netop indgåede politiforlig får kommunerne som en forsøgsordning mulighed for at oprette et kommunalt vagtværn.

Det har været et ønske længe fra Dansk Folkepartis side, at kommunerne fik mulighed for at etablere kommunale vagtværn, der kan rundere i de områder, som kommunen notorisk er udsat for utryghedsskabende og bølleagtig adfærd.