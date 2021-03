Send til din ven. X Artiklen: Debat: Der er slanger i naturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Der er slanger i naturen

Det Grønne Område - 30. marts 2021 kl. 10:30 Af Hjortekær Grundejerforening, Arne Kraglund, formand, Hjortekærsvej 151c, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Det er fantastisk, at Lyngby-Taarbæk kommune (LTK) ligger på fjerdepladsen blandt Danmarks kommuner, når det gælder naturen. Vi skal som vores borgmester være stolte over, at vi har så meget naturkapital, og som gør kommunen attraktiv at bo i.

Men der er slanger i naturen.

Slangerne her er ikke snoge og hugorme eller byudviklingen og letbanen.

Nej, det handler om, at politikere og forvaltning i årtier har siddet på hænderne, når det gælder bekæmpelse af den vejstøj, som er allestedsnærværende i den natur, der bringer kommunen ind på 4. pladsen.

Lyngby er totalt usynlig i kampen om at skaffe midler til bekæmpelse af støjen fra motorvejene. Mens støjskærme skyder op nord, syd og vest for kommunen er det stort set blevet til ingenting i Lyngby. Det er intet reelt engagement. Nu kaster kommunen sig ind i kampen om at få den vildeste natur, men uanset hvor vild naturen bliver, så er støjen fra motorvejene der, så længe der ikke gøres noget ved det.

I Hjortekær har vi forfulgt emnet i årtier!! Vi er blevet mødt med velvilje fra forvaltning og politikere, men ingen handling i praksis. Oftest med henvisning til, at motorvejene er Vejdirektoratets ansvar. Det er blevet til et enkelt pip til transportministeren med ønske om at få sat hastigheden ned på til 90 km/t på Helsingørmotorvejen, men det blev afvist.

Gennem en årrække har vi været vidner til, at vestegnskommunerne sammen har kastet sig ind i kampen om støjmidler, med kampagner og forsøgsprojekter, og med aktiv deltagelse i konferencer om trafikstøjens skadelige virkninger på mennesker og miljø. Senest har vi set, at Furesø og Gladsaxe er gået sammen med Realdania for at kortlægge mulighederne for at reducere støjen fra motorvejene. Det skal ske i samarbejde med vidensinstitutioner. Hvorfor er Lyngby ikke med i det arbejde? Danmarks Vidensby, med et at Europas ypperligste tekniske universiteter lige op af støjkilden?

Det står så slemt til, at ved udarbejdelsen af kommunens seneste støjhandlingsplan var Hjortekær nord aktivt taget ud af planen! Til trods for at Vejdirektoratet kort forinden i deres støjhandlingsplan havde udpeget området, som et af fire fokusområder i LTK.

Forkortet, red.

Kommunen satte end ikke ressourcer af til at indsende en kommentar i høringsperioden. Mon VD vil dirigere midler til LTK, hvis kommunen ikke mener, der er et problem?

Hjortekær Grundejerforening fik politikerne til at udsætte vedtagelsen af kommunens støjhandlingsplan, fordi vi kunne påpege faktuelle fejl. I stedet for at søge dialog fik forvaltningen udarbejdet et særnotat fra det konsulenthus, der havde udarbejdet støjhandlingsplanen. Vi blev ikke overraskende afvist. Der var angiveligt ikke boliger i Hjortekær, hvor støjniveauet lå over 68 dB. Det var meldingen til politikerne, som så vedtog den. 68 dB er kommunens grænse for at være støjplaget, selvom anbefalingerne faktisk er 58 dB, og for nylig i øvrigt anbefalet nedsat til 53 dB af WHO.

Det er fantastisk at få politikerne til at vedtage en håbløs støjhandlingsplan med postulat om, at der ikke er støjbelastede boliger, selvom kommunens egen kortlægning - udarbejdet af et andet konsulenthus - viser, at det er forkert. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man finde den officielle støjkortlægning og ved selvsyn se, at der er adskillige boliger i Eremitageparken nord og i elementbyen, som ligger over de 68 dB.

Oven i det ignorerer man Børnehuset Eremitageparken, som nærmest ligger midt i afkørslen fra motorvejen til Hjortekær. Omkring 100 børn passes dagligt på en adresse med støjniveau på 70-75 dB. Hvad var reaktionen på vores bemærkning om dette? Støjhandlingsplaner skal kun udarbejdes ift. boliger, så det skal der ikke tages hensyn til!

Der er evidens for, at støj nedsætter børns indlæring, men det er tilsyneladende vigtigere at holde sig til minimumsreglerne for at udarbejde støjhandlingsplaner, end at bemærke, at der er et problem. Taler vi for døve øren på rådhuset, når det gælder støj. Bevillingerne til støjbekæmpelse i LTK har i mange år været nærmest nul. Nogen vil nok hævde, at der kom støjskærm op langs Eremitageparken for snart 10 år siden, men den sluttede ved Vejporten, så den ved den nordlige del af Eremitageparken er der i praksis intet. Det er derfor uforståeligt, at børnehuset og beboerne svigtes.

Det klinger hult, at Lyngby Taarbæk Kommune ligger så højt på listen med storslået natur, når Lyngby sø er et støjhelvede, at man dårligt kan høre fuglene i den fredede Mølleådal, som tilmed er udpeget til et Natura 2000 område, og når man i det meste af Dyrehaven har den allestedsnærværende motorvejsstøj. Bortset fra når vinden er i øst.

Så længe politikerne og forvaltning kun har forståelse i ord og ikke i handling, så bliver den nævnte 4. plads blot endnu en undskyldning for fortsat ikke at gøre noget.