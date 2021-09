Debat: Der bør være et særligt fokus på psykiatrien

På sidste regionsrådsmøde fik Venstre sat et ekstra fokus på psykiatriområdet i Regionen.

Med flere beretninger fra regionens ansatte, patienter, pårørende og samarbejdspartnere skød Venstre gang i en længe ventet debat. Ser man på den tid vi bruger på at diskutere psykiatri i regionsrådet, har området desværre fyldt utrolig lidt på dagsordenerne på møderne i de sidste 4 år, dette på trods af de meget alvorlige udfordringer vi står med.

Gennem sommeren har jeg på vegne af Venstre arbejdet på at få et overblik over personalemangel, rekrutteringsvanskeligheder, arbejdsmiljø og patientsikkerhed, og det var ikke overraskende at udfordringerne var mange, herunder den daglige ledelse og fastholdelsesstrategi.

Venstre fik flertal for mit forslag om at følge området tæt med faste punkter og nye tal på dagsordenen hver 3. måned. Det løser langt fra alle problemer, men det tvinger os og vores kollegaer til at holde skarpt fokus på området løbende i den kommende periode.

Psykiatrien har nemlig ikke den patientgruppe der råber højest.