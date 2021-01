Artiklen: Debat: Den sure røg fra brændeovnene

Debat: Den sure røg fra brændeovnene

Kære brændeovnsejer.

Det er livgivende at trække frisk luft; og herligt i denne mørke tid at trave en tur. Men det er fortvivlende ind imellem at blive indhyllet i sur røg fra brændeovne.