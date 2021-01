Debat: Den oplevede kvalitet i dagtilbuddene betyder mere end minimumsnormeringer

Når vi gør en indsats for at hjælpe de mest udsatte med en mindre del af midlerne er det netop for at skabe et bedre børneliv for dem. En tidlig, forbyggende indsats skal skabe muligheder for, at den gruppe børn får langt bedre forudsætninger for at blive velfungerende og komme igennem uddannelsessystemet. Derfor er vi enige om i udvalget at fortsætte denne indsats også i 2021!