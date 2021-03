Debat: De unge skal da også være med i lokalpolitik

Jeg glæder mig især til, at både jeg og mine elever får vores hverdag tilbage på Nærum Gymnasium. I det hele taget glæder jeg mig til, at I unge kommer tilbage på uddannelsesinstitutionerne. For så bliver der bedre mulighed for at invitere jer ind i lokalpolitik!