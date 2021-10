Debat: De svageste er kastebolde

Som medlem af støtteforeningen "Paradisets venner" er jeg igennem mange år kommet i de røde, nu nedslidte barakker på Toftebæksvej der hedder Paradiset, disse har i over 25 år har fungeret som værested for mennesker, der befinder sig i en udsat position i livet - socialt, økonomisk, fysisk eller psykisk. Jeg har således været med til at arrangere og deltage i deres fisketure, juleture til Tivoli, besøg i Planetariet, Zoo m.m.

Det er ikke velstand og overflod, der præger stedet, som kommunen i dag driver i samarbejde med Kirkens Korshær men mennesker kan her opleve en tryg base og meget hjertevarme fra både leder og de mange frivillige. Der er altid plads til en såret sjæl, såvel som en glad og munter; kaffen er på bordet og lækker mad, doneret fra byens handlende, er et dagligt tilbud til alle.

Herudover tilbyder stedet også hjælp med de personlige ting, som oftest kan være tunge og vanskelige. Da jeg derfor forleden hørte om en stakkels forpint bruger af stedet, som var blevet kastebold mellem forskellige sagsbehandlere i socialforvaltningen, blev jeg oprigtigt ked af det og fortørnet. Vedkommende, hvis tænder igennem mange år havde været forsømte - så kan man selv gætte sig til resten - havde en slem tandpine. Lederen af Paradiset ledsagede vedkommende til socialkontoret for at støtte og tale for den gode sag, som viste sig at skulle blive op ad bakke. "Det er ikke den afdeling, den ansvarlige for området kommer på fredag", hvorefter det viste sig heller ikke at være den person. Nye aftale, nye møder... og sådan fortsætter det nu på 3die uge .