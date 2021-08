Foto: AdobeStock

Debat: De siddende politikere er sluppet afsted med at svigte de ældre i årevis

Det Grønne Område - 05. august 2021 kl. 05:49 Af Anette Skafte, kandidat KV/RV21 (NB) Kontakt redaktionen

Den svigtende omsorg for vores ældre er en katastrofe, og de siddende politikere skal ikke længere slippe afsted med besparelser, minuttyranni og lappeløsninger. Man har gjort ting på ældreområdet, man aldrig ville byde andre mennesker.

Nogen må stå til ansvar for den måde man behandler de ældre på i kommunen.

Endnu engang skal vi høre om borgere, som ikke får den nødvendige pleje og omsorg. At en syg ældre mand bliver overladt til sig selv, uden mad, får heller ikke sin medicin, og må sove i samme tøj flere nætter i træk, det er ganske enkelt uanstændigt, og, ja, det er omsorgssvigt.

Efter det sidste uanmeldte tilsyn af hjemmeplejen kunne man endnu engang konkludere, at de ældre lever med 'utilstrækkelige forhold' og 'væsentlige mangler'. Tilsynet konstaterede, at kun én ud af seks borgere udtrykte fuld tilfredshed med såvel kvalitet som kontinuitet.

Social- og Sundhedsudvalget udtrykker stor bekymring for udviklingen. Til det udtaler Socialudvalgsformand Bodil Kornbæk, at Socialdemokratiet flere gange har påpeget, at man ikke kan fortsætte med besparelser på ældreområdet, men at de står helt alene om dette.

Det klinger altså hult, når Socialdemokratiet jo har været med i samtlige budgetter de sidste mange år, og ergo stemt for besparelser på ældreområdet.

Nu har man igennem flere valgperioder hørt på de fine udtryk om, at nu må besparelserne stoppe, nu skal de ældre have en værdig alderdom, og nu skal vi sætte den personlige kontakt i højsædet.

Men det er jo ren øregas, når de siddende politikere de sidste mange år er sluppet afsted med at spare på ældreområdet, så det i den grad er gået ud over både de ældre og personalet, som blot får en køreliste stukket i hånden uden at vide hvordan den enkelte borger har det.

Borgernes tillid til de "gamle" politikere må eller bør efterhånden kunne ligge på et meget lille sted.

De svigt, de ældre i kommunen har oplevet igennem længere tid, kan kun rettes op, hvis man foretager en fundamental ændring i den måde, man planlægger og leder hjemmeplejen, men det vigtigste er vel, at de medarbejdere, som arbejder med ældre mennesker, har en vis følelse af næstekærlighed, medmenneskelig dedikation og selv har valgt dette arbejde.

Sæt fagligheden og arbejdsglæden i højsædet, og indfør selvledende teams, hvor de selv planlægger arbejdsdagen og laver deres kørelister selv. Det giver nærhed og fleksibilitet og får borgeren i centrum i forhold til, hvad netop den ældre ønsker og har behov for, men det giver i den grad også en større ansvarsfølelse hos den enkelte medarbejder og dermed også større arbejdsglæde. Visitationen skal tæt på den daglige planlægning, derfor skal koordinatorerne deltage i arbejdet hos borgerne i stedet for at sidde bag et skrivebord.

Nye Borgerlige mener, at pengene skal følge den enkelte borger, at den kommunale hjemmehjælp og madordning skal udfases og erstattes af private ordninger, hvor den ældre selv kan afgøre både omfang og kvalitet af den leverede ydelse. Uanset hvor gammel man er, skal man bevare sin frihed til selv at bestemme over eget liv og kunne disponere over sin indtægt.