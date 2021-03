Debat: De grønne partier svigter borgerne

Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø) og Det Radikale Venstre (R) har foretaget en kovending i de seneste år fra at lytte til og støtte borgeres forslag til kun at lytte til og støtte kommunens ledelses forslag.

John Tefke kæmpede for at bevare de store egetræer på Lundtoftegårdsvej længe før sagen kom frem i dagens lys, mens SF i stedet ville plante nye egetræer i midterhellen, hvor de ikke kan få ilt til rødderne på grund af asfalt.

Hverken F, Ø eller R støttede bevaring af egetræerne, før John Tefkes og borgeres arbejde havde ført til, at der var flertal i kommunalbestyrelsen for det. John Tefke gik også sammen med borgere om at forhindre et regnvandbassin i Lundtofte Landsby, mens F, Ø og R støttede forvaltningen forslag.

Henrik Bang med den begrundelse, at han havde blind tillid til forvaltningen. Først da borgere og John Tefke havde fået et flertal i kommunalbestyrelsen til at droppe det, vendte både F, Ø og R på en tallerken og var imod regnvandsbassinet.