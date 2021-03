Send til din ven. X Artiklen: Debat: De grønne åndehuller forsvinder for byggeriet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: De grønne åndehuller forsvinder for byggeriet

Det Grønne Område - 30. marts 2021 kl. 13:30 Af Jens Poulsen, Borgevej 32b, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Kære Sofia Osmani, bevar Lyngby grønt.

Vi er mange i Lyngby, der oplever det massive byggeri, der foregår, som overvældende. Og som bestemt ikke er enige i, at der skal bygges yderligere, som planlagt.

Der tales faktisk om, at "Det Grønne Område", som vi alle elsker, og som du selv nævner i næste hver eneste tale, nu er ved at blive til "Det Grå Område". Ikke fordi gennemsnitsalderen her i Lyngby stiger, men fordi der kommer mere og mere beton i vores dejlige by. Selv omkring de allerældste områder som Bondebyen.

De grønne åndehuller forsvinder, den fantastiske oplevelse af at bo næsten landligt, og samtidig helt tæt på storbyen, ændres til en mere upersonlig og trist forstad. Årsagen til, at vi i sin tid flyttede hertil, og at Lyngby-Taarbæk opleves som så attraktivt, er ved at være en saga blot.

I stedet får vi højere trafikfortætning i en i forvejen trafikbelastet by. Endnu mere parkering på villavejene, som I forvejen er proppede, fordi der regnes med for få parkeringspladser i de nye byggerier. Vi får mere støj i stedet for køernes muhen og vindens susen i træerne. Vi får mere forurening og røg og møg. Vi kommer til at bo tættere med deraf følgende frustrationer.

I politikere varetager ikke borgernes interesser med det massive byggeri. For os er der rigtig mange fordele ved at bevare byen grøn og skøn. Og det er vel også vigtigt for jer politikere, at vi borgere føler os hørt og respekteret.