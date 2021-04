Debat: De børn har også ret til en tryg og god overgang

Igennem de seneste år er det blevet sværere at skoleplacere børn med handicap. Lyngby-Taarbæk kommune har ikke selv de fornødne specialskoler eller andre tilbud der matcher børnenes behov.

De kommuner, der har de special skoletilbud som Lyngby-Taarbæk har behov for, har ret til at afvise børn fra andre kommuner, hvis de kan fylde skolen op med kommunens egne børn og derudover kan de også være dyre for Lyngby-Taarbæk.