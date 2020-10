Debat: De Konservative roder i den socialistiske værktøjskasse

debat Udligningsreformen - og den ekstraregning, den medfører - baner nu vejen for en lokal skattestigningsalliance med deltagelse af alle partier. Der er al mulig grund til at kritisere udligningsreformen, og det har jeg gjort, men samtidig er det på sin plads at kritisere særligt Konservative, der roder i den socialistiske værktøjskasse for at udstille samme reform.