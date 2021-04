Send til din ven. X Artiklen: Debat: Danskernes penge skal ikke bruges på at forsørge udlændinge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Danskernes penge skal ikke bruges på at forsørge udlændinge

Det Grønne Område - 20. april 2021 kl. 06:00 Af Anette Skafte NB-kandidat KV21 & RV21 Kontakt redaktionen

SF har 24. marts haft et indlæg i Det Grønne Område, hvor de foreslår, at vi skal bruge flere af borgernes penge på de migranter og familiesammenførte fra ikke-vestlige lande, der er på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (tidligere integrationsydelse), en betegnelse med modifikationer, da det intet har at gøre med hverken selvforsørgelse eller hjemrejse, men derimod at de bliver forsørget for danskernes skattekroner.

SF skriver i deres indlæg, at ifølge forvaltningen så er det ikke realistisk for størstedelen af de aktivitetsparate flygtninge og migranter og deres familiesammenførte at blive selvforsørgende, og at beskæftigelsesgraden er faldet for de 18-66-årige.

Men alligevel mener SF seriøst, at danske borgere skal betale flere af deres hårdt tjente penge på endnu flere indsatser, at både offentlige og private virksomheder skal tage deres del af ansvaret...

Det kan simpelthen ikke være rigtig. Det er et personligt ansvar at integrere sig, det kan aldrig være danske borgeres ansvar.

Der er desværre sket meget lidt på beskæftigelsesområdet for de migranter og deres sammenbragte familier.

Hvis man ser nogle år tilbage og til nu, er der faktisk ikke nogen forskel, alt for få er selvforsørgende, så alle de ressourcer, der er blevet brugt på at få denne gruppe i arbejde har været totalt spild af borgernes penge.

I et svar fra forvaltningen til DR 21-Søndag 1. august 2017 blev der lavet en status over flygtninge- og familiesammenførtes beskæftigelse. Her havde Lyngby-Taarbæk 143 flygtninge over 18 år. Af dem var 19 ud af 91 mænd i ordinært arbejde og 5 ud af 52 kvinder var i ordinært arbejde.

I januar 2018 var antallet af flygtninge og migranter steget til 423 over 18 år, hvor 121 ud af 273 mænd var i ordinært arbejde og 38 ud af 150 kvinder var i ordinært arbejde.

23. juni 2020 svarer forvaltningen på et politikerspørgsmål, at det ikke var teknisk muligt at hente data, som kunne belyse den korrekte erhvervsfrekvens for jobparate kvinder og mænd med ikke-vestlig baggrund. Hvorfor ikke?

Det eneste, jeg kunne støve op, er en status for 2020, at i alt 221 flygtninge og migranter - mænd og kvinder - er i ordinært beskæftigelse. Men ud af hvor mange melder de ikke noget om.

Lyngby-Taarbæk Kommune bruger ikke mindre end 314 millioner kroner hvert år på ikke-vestlig indvandring. Det er absurd mange penge - det er en helt unødvendig udgift, Folketinget har pålagt borgerne i kommunen.

De penge kunne bruges langt bedre på kernevelfærd eller sendes tilbage i borgernes egne lommer. Specielt med tanke på, at kommunalbestyrelsen år efter år sparer på nærmest alle borgernære områder, ældre, børne- og ungeområdet, daginstitutioner, skoler, specialskoler og folk med handicap.

Det skal stoppes.

At integrere sig i samfundet er et personligt ansvar for den enkelte, der kommer her til. Det er ikke en offentlig opgave, og det er absolut ikke danske borgeres ansvar.

Hvis migranter og flygtninge ikke formår at komme i ordinært arbejde, skal de hverken tildeles førtidspension eller have den ene nytteløse indsats efter den anden, som SF foreslår. De skal rejse hjem eller et andet sted hen.