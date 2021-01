Debat: DTU's nye vartegn er ikke en skyline

Der er ingen tvivl om, at det er et kompromis, hvor begge parter har måtte give sig. Jeg håber dog, at DTU har bemærket, at vi faktisk har en lokalplan, som, vi mener, skal overholdes, og kommende projekter derfor er indenfor rammerne af dette.

Her håber jeg, at mange ville komme med input og gode ideer. Jeg har selv den holdning, at DTU skal have mulighed for at kunne fastholde sin position som et førende universitet. Udvidelsen skal blot ske i harmoni og respekt for omgivelserne, og her ser jeg især, at de lidt højere bygninger placeres centralt på DTU og ikke i kanten af området, som netop var tilfældet i denne sag. Randbeplantningen er også noget, som fortsat skal bevares.