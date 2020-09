Send til din ven. X Artiklen: Debat: DTU bør vælge Lyngby aktivt til Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: DTU bør vælge Lyngby aktivt til

Det Grønne Område - 29. september 2020 kl. 21:00 Af Michael M. Jørgensen, Om Kæret 4a, 2800 Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Ikke ET ord om røde og blå prikker!

Og så alligevel. Intentionen med at male prikker mellem DTU og Lyngby centrum var at binde DTU og byen bedre sammen, få flere studerende til at søge mod Lyngby i stedet for København og flere til at cykle til netop Lyngby. Målgruppen er de studerende. Lad os bare sige det sådan - prikkerne gør det nok ikke alene, og er jo heldigvis også en del af et bredere initiativ for netop at skabe bedre sammenhæng mellem DTU og Lyngby centrum.

Men nu har vi hørt mange skælde ud over prikkerne. Måske der også er nogen, der kan bidrage med ideer og forslag til, hvordan man løser den opgave.

Jeg tror, at det handler om at man reelt ønsker denne situation. Der er i min optik ingen grund til at handelslivet og kommunen ikke skulle ønske det, men DTU har jo et erklæret mål om at skabe et one-stop verdensklasse uddannelsessted, hvor de studerende kan finde alt og reelt ikke behøver bevæge sig væk fra området.

Så hvorfor er DTU så med til at støtte den slags initiativer?

De betaler jo ikke for det, kan man starte med at konstatere.

Det ser også meget godt ud, at de støtter moralsk op om de studerendes ønske om at blive bundet bedre sammen med byen. Og endeligt kan man jo så sige, at man arbejder for sammenhængen - selvom DTU's egen strategi siger, at man ønsker præcist det modsatte.

Der er ingen som helst tvivl om, at det kan lade sig gøre - jeg har set masser af eksempler på universitetsbyer alene i Skandinavien, hvor bycentrum er domineret af tilstedeværelsen af flere tusinde studerende - i den forstand, at der er unge mennesker til stede i bycentrum hele døgnet. Det har den effekt, at bylivet bliver løftet både i forhold til aktiviteter, sociale og kulturelle arrangementer, tilbud indenfor spisesteder og mødesteder og handel.

Men det kommer ikke af sig selv. Der er ting, DTU kan gøre og der er ting, som handelslivet og Lyngby-Taarbæk Kommune kan gøre.

DTU bør i min optik være sig sit ansvar bekendt og strategisk vælge Lyngby centrum til, ikke fra. Som det er lige nu, ser DTU Lyngby som et sted, hvor S-toget og busser skaber en forbindelse, der fragter de studerende hurtigst muligt til og fra DTU.

Men hvorfor egentlig ikke forlægge en eller flere DTU institutter til Lyngby centrum? Firskovvej, Nørgaardsvej, i Lyngby Storcenter - der er flere muligheder for at lade de studerende have deres faste gang i byen. Man kunne lade en del af administrationen være i centrum. Man kunne lave en fælles borgerrettet og studerenderettet læsesal og bibliotek i centrum, som også havde plads til fællesspisning, skiftende mellem al den spændende mad, de mange nationaliteter kender derhjemmefra. Hvis der kommer flere unge mennesker i byen, kunne det jo også give anledning til flere steder, der har åbent om natten, spillesteder, barer og natklubber.

Lyngby-Taarbæk kunne arbejde meget mere med at bruge de offentlige rum til arrangementer, eller tillade, at andre gør det - gågade og markedsdage i Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej 4 gange årligt. Man kunne opsætte flere bænke, så det at sidde ned ikke indebærer, at man er på en restaurant eller cafe. Man kunne nudge gæsterne i centrum til at tage ned til kanalen ved Jernbanevej eller sejle med Baadfarten. Der kunne opsættes flere bænke dér i øvrigt. Man kunne hjælpe gæster i Lyngby til at finde ind til Assistens Kirkegården, som er en super fin park lige i centrum.

I mit ønskescenarie lukker man Lyngby Hovedgade af for gennemgående trafik (sivegade eller egentlig gågade) mellem Nørregade og Toftebæksvej og lader det binde sammen med en aktiv pladsdannelse på Klampenborgvej fra Kanalvej til Hovedgaden, hvor der jo lukkes af for biltrafik, når letbanen etableres.

Handlen kunne lære noget af Roskilde og Køge. Ja, Lyngby centrum er et regionalt kraftcenter for handel. Men hvis vi skal være helt ærlige, er det jo ikke fordi handlen selv bidrager med meget andet end at drive butikkerne. Både i Roskilde og Køge er der en hyggelig atmosfære, markedspladser, netop gågadearealer og masser af mennesker. I Lyngby er der så mange penge i lokalmiljøet og butikkernes økonomiske opland, at de ikke behøver gøre så meget. Jeg tror, at den holdning er en fejl. Jeg taler ikke om letbanen, byggeri de næste 5 år eller p-pladser, men at man faktisk leverer noget, der er interessant.

Handlen bør jo efterhånden også være kommet frem til, at de skal gøre noget, hvis de skal være relevante i den fremtidige konkurrencesituation, samme-dags-levering via nettet, multikanal tilstedeværelse og hvad det hedder alt sammen. De skal også arbejde med at skabe oplevelser, begivenheder, musikarrangementer (det behøver ikke altid være megastort - sæt en lille scene op på kulturtorvet og lad skiftende kunstnere spille et par timer, lad markedsplads samtidig. Det har været gjort før. Selvfølgelig kan det lade sig gøre.

Men hvordan får alt det her de studerende (og mange andre besøgende) til at komme til Lyngby? Fordi Lyngby har masser at byde på, hvis der blot er nogen, der tager ansvar for det, og arbejder med det. De steder, hvor man aktivt arbejder med det her, har det ofte været som følge af problemer med at trække folk til, måske begrænset købekraft hos befolkningen o.l., men det problem er jo ikke tydeligt i Lyngby endnu.

Men handels- og byliv er ikke noget, man kan fastholde som en selvfølgelighed. Det er noget, man skal arbejde med hele tiden, fordi mennesker både søger det trygge i dét, de kender men også forandringen i, at der hele tiden sker lidt nyt og spændende.

Lyngby centrum kan løftes på mange måder. De studerende er et gigantisk potentiale for Lyngby, men der skal mere helhjertede initiativer til fra DTU´s side, før det kan blive udløst. Lyngby-Taarbæk kommune kan arbejde med nudging og aktiviteter på en masse måder for at gøre opmærksom på centrums kvaliteter og handelslivet skal nok snart lære, at de ikke bare kan forlade sig på, at folk her har penge, og derfor kommer til byen. Der skal arbejdes på at Lyngby også er et spændende og hyggeligt sted at tage hen.

(Og ja, jeg ved godt, at vi har corona og ombygning til letbane lige nu, men der er jo heldigvis en virkelighed på den anden side af alt dét.)

Hvordan ville DU foreslå, at man kunne gøre sammenhængen mellem DTU og Lyngby centrum bedre?