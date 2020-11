Send til din ven. X Artiklen: Debat: Cykling i slotshaven er helt uacceptabelt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Cykling i slotshaven er helt uacceptabelt

Det Grønne Område - 06. november 2020 kl. 17:00 Kontakt redaktionen

Enhedschef Christian Thomas Johansen, Center for Slotte og Haver, Slots- og Kulturstyrelsen.

Cykling er på ingen måde acceptabelt i Sorgenfri Slotshave.

I "Det Grønne Område" den 18. oktober stiller en læser spørgsmål til Slots- og Kulturstyrelsen angående styrelsens håndhævelse af regler om cykelforbud i Sorgenfri Slotshave.

Det er korrekt, at det ikke er tilladt at cykle i Sorgenfri Slotshave. Det er også rigtigt, at der alligevel er personer, der cykler gennem haven og på skrænter i haven på mountainbikes. Der kan dårligt være forvirring omkring ordensreglerne i haven, da der er opsat skilte, som ganske vist ikke er verdens største skilte, eftersom vi i Slots- og Kulturstyrelsen ikke ønsker en skilteskov i slotshaverne.

De fleste cyklister ved udmærket, at cykling i slotshaverne er forbudt. Det samme gør sig gældende for mountainbikerne, som gør stor skade især på rødderne på de gamle bøgetræer og på de mere skrøbelige nyplantninger i slotshaven. Slots- og Kulturstyrelsen satte i foråret 2020 gang i en kampagne i Sorgenfri Slotshave, hvor der var opsat plakater, 70x100 cm, som informerede om, at cykling i haven ikke er tilladt. Det er vores plan at stille skilte op igen i foråret 2021, og vi vil undersøge muligheden for at supplere kampagnen med havevagter, der kan tage fat i de cyklister, der ikke er opmærksomme på ordensreglerne og cykelforbuddet.

Læseren efterspørger bøder til cyklisterne, men som læseren også selv er inde på, så er det i Danmark en politiopgave at udskrive bøder. Slots- og Kulturstyrelsen har i lovgivningen ingen mulighed for at uddele kontrolafgifter eller bøder. I forhold til at etablere en bom eller chikane, så har det tidligere været forsøgt ved indgangen mod syd. Et sådan tiltag lukker imidlertid for adgangen til haven for besøgende med barnevogne og kørestolsbrugere, og derfor er det ikke en holdbar løsning.

relaterede artikler

Debat: Flere spørgsmål til kommunen om Sorgenfri Slotspark 16. oktober 2020 kl. 17:00