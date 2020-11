Send til din ven. X Artiklen: Debat: Cykling i mørke i Jægersborg Dyrehave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Cykling i mørke i Jægersborg Dyrehave

Det Grønne Område - 24. november 2020 kl. 15:00 Kontakt redaktionen

Bent Frøhlke Nielsen, Hjortekærsvej 172B, Kgs. Lyngby

I vinterhalvåret bruges Dyrehaven selv i de mørke timer af cyklister, løbere og gående. I de senere år er antallet af racercyklister øget meget. Og det medfører store gener og faresituationer, da cyklisterne blænder alt og alle med deres stadigt kraftigere lygter.

Tirsdag den 3. november gik det så galt for undertegnede. Jeg var til fods på vej fra Eremitageslottet mod Hjortekær kl. 18.30, altså i mørke. Jeg blev blændet af en cyklist på vej mod slottet med så kraftige lygter, at jeg måtte stoppe op og prøve at trække mod højre. Bag mig kom en cyklist, der også blev blændet voldsomt og derfor ikke kunne se mig. Han kørte ind i mig, og vi styrtede begge. Heldigvis resulterede det kun i overfladiske skrammer, blå mærker og ødelagt tøj for os begge. Det kunne let være gået meget værre med brækkede lemmer.

Der bliver hvert år flere og flere grupper af racercyklister med stadigt kraftigere lygter. Cyklisterne kan åbenbart ikke finde ud af at indstille deres lygter, så de ikke blænder.

Man skal jo ikke lyse hele Dyrehaven op.

Racercyklister er til stor gene og fare for såvel gående som løbere og ikke mindst for Dyrehavens bestand af hjorte, som stresses alt for meget.

Sidste år var Skovstyrelsen inde på, at mørkecyklisterne med deres blændende lygter var et problem for dyrene. Men de er altså også et problem for gående og løbere. Regler for brug af cykellygter i mørketiden i Dyrehaven efterlyses, så gående og løbere kan færdes uden fare.