Debat: Brok over ny affaldsordning bør erstattes med at spørge, hvad man selv kan gøre

Det Grønne Område - 03. september 2021 kl. 14:48 Af Hans Henrik Clemensen, Højdevej 40, Virum Kontakt redaktionen

I stedet for at brokke sig i mængder over den nye affaldsordning, kunne borgerne i Lyngby-Taarbæk måske vende det om og spørge sig selv: "hvad kan jeg gøre for at affaldshentningen skal glide uden problemer?". Det er nemlig tilladt at tænke selv.

Derfor har jeg - da jeg opdagede at poserne til madaffald er meget tynde og let går i stykker, hvilket selvfølgelig er temmelig ulækkert i sommervarmen - vænnet mig til at pakke affaldet ind i to eller tre poser og lægge disse ned i den grønne container, ikke kaste dem. Indtil nu har end ikke julis kraftige varme kunne få bugt med poserne, og jeg mærker ingen lugt.

Dernæst: Hvad med at hjælpe renovationen ved at stille to-kammercontaineren ud på fortorvet på tømningsdagen, ligesom vi gør med fire-kammercontaineren og haveaffaldet. Min havegang er temmelig lang, så jeg tror, at det hjælper på humøret hos personalet, at jeg gør det.

Således kunne man fordele ansvaret i stedet for det sædvanlige: Jeg betaler, ergo har jeg ret. Renovationsarbejdere har ret til samme beskyttelse mod nedslidning som alle andre i samfundet. Så kære medborgere i Lyngby-Taarbæk: Vær nu lidt gelassen, som min gamle mor altid sagde.

PS: Jeg er ikke medlem af noget politisk parti, og jeg kender ingen, der arbejder inden for renovation.