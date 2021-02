Debat: Borgmesteren har ret

Der er ingen vej tilbage angående letbanen. Den er kommet for at blive. Men alle vi, der var eller er modstandere af letbanen, kan til november undlade at stemme på de politikere, der sagde ja til letbanen og nej til en folkeafstemning om letbanen.

Hvis det hele ikke var så sørgeligt, ville jeg skrige af grin over, at Vidensby Lyngby skal have en oldnordisk sporvogn på skinner raslende gennem sin midte. Det er der ikke megen Vidensby over.