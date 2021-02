Send til din ven. X Artiklen: Debat: Borgmesteren har ret - II Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Borgmesteren har ret - II

Det Grønne Område - 17. februar 2021 kl. 10:30 Af Christian Høiagaard, Granparken 161, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

DEBAT Heldigvis må jeg give borgmester Sofie Osmani ret.

Der er ingen vej tilbage angående letbanen. Den er kommet for at blive. Alle vi, der er tilhængere af letbanen, kan til november stemme på de politikere, der modigt sagde ja til letbanen og undlade at stemme på de andre, der sagde nej.

Jeg synes, det er fantastisk at Lyngby skal have en grøn og fremtidssikker løsning på de transportproblemer, der er på tværs af København i dag. Det vidner om, at Lyngby, som den fremsynede vidensby den er, tager de rigtige beslutninger. S

om en bonus får vi et delvis bilfri centrum og de muligheder, for eksempelvis et cafeliv, det giver.

