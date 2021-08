Send til din ven. X Artiklen: Debat: Borgerne skal ikke finansiere islam! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Borgerne skal ikke finansiere islam!

Det Grønne Område - 19. august 2021 kl. 21:30 Af Claus Bøgh Svenningsen og Anette Skafte, kandidater KV21, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

Moske og koranskolen flytter i nye kommunale lokaler. Den skal ikke flyttes - den skal lukkes!

Den kommunale ejendom på S. Willumsens Vej 12A, der hidtil har huset moske og koranskolen i Lundtofte, skal rives ned grundet et renoveringsbehov på 3.5 mio. kr. - altså et groft mislighold af ejendommen. Derefter står grunden til at blive solgt.

De islamiske aktiviteter fortsætter dog ufortrødent efter kommunalbestyrelsen har besluttet at flytte aktiviteterne til Lundtoftevej 212 - i endnu en kommunal ejendom, som i den grad også er misligholdt. Hvem kommer til at betale for renoveringen inden de islamiske foreningerne bag moskeen kan overtage lokalerne? Det gør skatteborgerne i Lyngby-Taarbæk.

En ting er, at politikere og forvaltningen svigter opgaven med at varetage kommunes dvs. borgernes ejendomsportefølje og borgerne derfor taber penge på det manglende vedligehold.

En anden ting er, at man på trods af lovgivning på området forsætter med at tvinge borgerne til at finansiere islam og de parallelsamfund, der følger med en moske og koranskole. Det er helt utilstedeligt. Kommunen har i forvejen eskalerende problemer med uintegrerbare indvandrergrupperinger, som udøver dominansadfærd og voldelige overfald på sagesløse borgere.

§ 4a og 44a i folkeoplysningsloven skriver Citat: "Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke ydes støtte eller anvises lokaler efter folkeoplysningsloven, kommunalfuldmagten eller anden lovgivning. Kommunerne vil således ikke - heller ikke via mellemmænd - kunne give tilskud eller udleje/udlåne lokaler til foreninger efter denne lov" citat slut.

Her dumper islam således med et brag. Islam er i opposition til danske værdier såsom ligeværd mellem mænd og kvinder, homoseksuelles ligeværd, demokrati og retsstat. Hvordan vores lokale politikere fortsat kan retfærdiggøre at bruge skatteborgernes penge på islam, er os derfor en gåde.

I Nye Borgerlige vil vi ikke gå på kompromis med religionsfriheden, men det er vigtigt at huske på, at vi ikke har religionslighed. Islam hører til i privaten. Danskerne betaler kirkeskat og grundlovens paragraf 68 forskriver, »Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen«.

Borgerne i Lyngby-Taarbæk skal ikke tvinges til at finansiere islam!