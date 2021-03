Close up hands of helping hands elderly home care. Mother and daughter. Mental health and elderly care concept Foto: ipopba - stock.adobe.com

Debat: Borgerne må råbe op om hjemmeplejen

Det Grønne Område - 09. marts 2021 kl. 21:00 Af Hanne Vilgren, Vinkelvej 30, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Egentlig orkede jeg ikke at skulle skrive om div. dårlige oplevelser med hjemmeplejen gennem de sidste 2-3 måneder.

Alligevel MÅ der råbes op fra os borgere, og ikke kun fra politikere, som også skal genvælges, og formænd for diverse råd og foreninger, som har adgang til konsulentudtalelser/ rapporter.

I hjemmet kan det opleves således:

Gentagne fejlmedicineringer og manglende opsyn med indtagelse af medicinen.

Da jeg selv er sygeplejerske, har jeg besluttet, at jeg må checke min 90 årige mors medicinæsker for at sikre, at det rigtige er i æskerne til de rigtige tider.

Kun når der er en fast hjemmehjælper tilknyttet, hvilket der kan være i ca. én måned, bliver der fulgt op på væske- og madindtag. "Løse" hjælpere / vikarer har åbenlyst svært ved at checke op på min mors "behovskort", før de kommer, og nogle har ikke begreb om, at en dementramt kan afvise hjælp, selvom det er påkrævet, og især hvis en "ny" træder ind ad døren.

Især weekends kan være et mareridt. Det høreapparat, min mor er så afhængig af, bliver oftest glemt isat, og jeg har derfor flere gange måttet kontakte Vagtcentralen, for at få hjemmehjælpen tilbage til min mor. Flere gange har aftenvagten ikke checket om medicinen bliver taget. Og så ligger den i æskerne mandag morgen.

Der er ikke automatisk hjælp til registrering af vasketøj, tur/retur vaskeriet.

Min mor ser dårligt og kan ikke skrive, da hendes højre arm ikke fungerer, og hun er tiltagende dement. Da noget af min mors tøj er blevet væk på vaskeriet, har jeg udfærdiget en vasketøjsliste til afkrydsning ved afsendelse og modtagelse. Denne til brug for hjemmehjælpen, men nogle har åbenbart for travlt til afkrydsningen.

Sjældent tømmes affaldsspanden på toilettet, hvilket er yderst nødvendigt 1-2 gange om ugen. Dog kender en fast hjælper til dette.

Jeg KAN ikke forstå, at det er så svært at organisere en kontinuerlig og god pleje af en borger, der er ramt af demens, er handicappet og som knapt kan bevæge sig rundt i sit hjem.

Selv efter et fald for knapt 2 uger siden med trykkede ribben til følge, og på skadestuens anbefaling af en aflastnings/ genoptræningsplads her og nu , blev min mor afvist med begrundelsen: vi har ingen ledige af disse pladser i kommunen, og så skal hjemmeplejen træde til med 5-6 besøg i dagens løb, hvilket weekendpersonalet ikke er helt med på.

Slutteligt har jeg erfaret, at telefonkontakten til hjemmeplejen er en svær størrelse.

Ved opkald mødes man af en telefonsvarer, der er meget lav i styrke, så selv jeg med normal hørelse, har svært ved at høre vejledningen. Man skal nemlig også vælge mellem at trykke på 1-3 og dernæst 1-5 knappen for at komme frem til rette instans.

Jeg tænker, at de fleste af vore ældste borgere har høretab, og en del sikkert også har svært ved at følge med i instrukserne om valg af trykknapperne ad 2 omgange . Altså de må opgive deres henvendelse.

Dette forhold har jeg gjort opmærksom på siden sidste sommer, både til hjemmeplejens telefon- personale Og til ledelsen for plejeområdet, men ingen har svaret mig eller gjort noget ved problemet.

Det må være muligt at ændre på alle disse ovennævnte urimeligheder, og jeg opfordrer hermed diverse ledere til tage godt fat i udfordringerne.