Send til din ven. X Artiklen: Debat: Borgerne i Lyngby-Taarbæk skal ikke tvinges til at finansiere islam og være til grin for egne penge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Borgerne i Lyngby-Taarbæk skal ikke tvinges til at finansiere islam og være til grin for egne penge

Det Grønne Område - 20. november 2020 kl. 09:00 Kontakt redaktionen

Claus Bøgh Svenningsen og Anette Skafte, Nye Borgerlige

Kommunalbestyrelsen holder borgerne for nar.

Nye Borgerlige har i forlængelse af debatten om moskéen i Lundtofte stillet spørgsmål direkte til kommunalbestyrelsen under spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 5. november.

Vi ville gerne afklare 1. Hvilke lokaler kommunalbestyrelsen har i spil vedr. den annoncerede flytningen af moskéen. 2. I januar 2017 trådte en ændring af folkeoplysningsloven i kraft, som skal sikre, at der ikke ydes offentlige tilskud til foreninger, som modarbejder demokrati eller grundlæggende frihedsrettigheder. Hvordan kan kommunalbestyrelsen tillade sig, at sidde loven overhørig ved fortsat at udleje en kommunal ejendom til moské og koranskole?

På trods af klare og tydelige regler, så forholder borgmesteren og kommunalbestyrelsen sig overhovedet ikke til den gældende lovgivning i sit svar, som kan ses på LTK kommune-TV. I stedet fastholder kommunalbestyrelsen, at moskeen med aktiviteter som muslimsk fredagsbøn og koranskole er godkendt som folkeoplysende forening, og fortsat skal kunne leje sig ind i kommunale ejendomme.

Den nye lovgivning, som kommunalbestyrelsen nægter at håndhæve tager sit udspring i den omfattende samfundsdebat fra 2016 omkring støtte af moskeer og religiøse forkynderes rolle i samfundet.

Dokumentaren "Moskerne bag sløret" som blev vist på TV2 førte til, at et massivt flertal af partier ændrede folkeoplysningsloven fra januar 2017, og tilføjede flere paragraffer for netop at dæmme op for, at kommunale midler misbruges til aktiviteter, der modarbejder eller underminerer demokratiet og de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Muslimsk fredagsbøn og koranundervisning bidrager på ingen måde til integrationen - tværtimod. Islam undertrykker de demokratiske værdier, det danske samfund bygger på, og moskeer skal derfor ikke have offentlig støtte.

Vi skal ikke gå på kompromis med religionsfriheden, men det er vigtigt, at huske på vi ikke har religionslighed. Islam hører til i privaten. Danskerne betaler kirkeskat og grundlovens paragraf 68 forskriver, »Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen«. Borgerne i Lyngby-Taarbæk skal ikke tvinges til at finansiere islam og være til grin for egne penge.

relaterede artikler

Debat: Kommunalbestyrelsen skal følge loven og ikke støtte muslimske parallelsamfund 04. november 2020 kl. 16:00