Debat: Boliger på forurenet byggegrund

Grunden huser en af Danmarks værste generationsforureninger. Det afskrækker ikke bygherren og kommunen for i lighed med de nyopførte kollegieblokke, bygger man blot henover forureningen. Sætter nogle målere op og håber på, at de giftige dampe mv forbliver godt nede i jorden.

For at føje spot til skade skal der bygges en underjordisk parkeringskælder under det foreslåede nye boligbyggeri. Intet problem. Vi laver blot nogle afværgeforanstaltninger, og så måler vi løbende forureningsniveauet i lejlighederne, så de kommende beboere ikke behøver at være bekymrede for deres helbred. Dog skal de nok ikke dyrke gulerødder i gården.