Foto: Rasmus Falck Larsen Foto: Rasmus Falck Larsen, Lyngby Boldklub

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Boliger for sig og idræt for sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Boliger for sig og idræt for sig

Det Grønne Område - 15. maj 2021 kl. 16:00 Af Lars Bisgaard, spidskandidat, VORES kommune-LTK Kontakt redaktionen

Selvfølgelig skal Lyngby og Lyngby Boldklub have et nyt stadion. Det, at være en ud af kun 12 byer i Danmark, der har et superligahold, forpligter. Men er det boldklubbens opgave at bygge det?

Det er bemærkelsesværdigt, at kommunalbestyrelsen kan finde +250 mil. til en renovering af et Rådhus, som ingen borgere bruger, men ikke 20-30 mil. til et nyt stadion! Måske har man også sovet i timen, med udstykningen af traceet, da man ikke fik flyttet stadion til dette område?

Idræt mangler generelt en prioritering i kommunen.

Men noget er smuttet i processen og springer i øjnene i Stadiongate:

Det sidste års tid har kommunalbestyrelsen, med De Konservative i spidsen, ellers været enige om, at udbygningen af Lyngby-Taarbæk kommune (LTK), skulle sættes på pause. De Konservative var også ude med et "veto" omkring udbygningen af DTU og Bygning 112, for at vise, at man mente det. Derfor er det også lidt underligt, at man nu står bag en ny udbygning, på størrelse med bygningen på DTU? Forunderligt er det, at man dagen efter afstemningen i Kommunalbestyrelsen, på sociale medier, kunne finde et opslag fra en af de konservative kandidater, at nu skulle man stoppe udbygningen, i en anden del af LTK!

Måske holder man kun pause imellem afstemningerne?

Ved valget for 8 år siden skulle kommunikationen mellem borgere og kommunalbestyrelsen/administrationen forbedres. Dette mislykkedes.

Så igen for 4 år siden, var det også et tema. Men heller ikke her fik man løst problemet/behovet.

Nu er det for 3. gang et tema ved årets kommunalvalg.

I Stadiongate, er folk netop aktive, som politikerne opfordrer os til og mere end 1.250 personer har underskrevet en erklæring om at stoppe boliger (ikke et nyt stadion) i Idrætsbyen. Men dem vælger man nu at overhøre.

Der er lang vej til en løsning af den dårlige kommunikation, når man vender det døve øre mod alle opråb.

Husk at reagere!

Jeg er med på, at de få ikke skal stoppe det gode for flertallet. Men er flertallet ikke enige om, at idræt er vigtigere end boliger? Måske er det tid til, som borger i LTK, at reagere, selvom du ikke bor tæt på stadion?

Byg på Gyrithe Lemches vej!

Hvis boliger er en vigtig del af et fremtidigt Lyngby Boldklub, så er der nærliggende alternativer. De kan bygge på det braklagte område ved Lyngby Park kirkegård. Og endnu bedre, så bygge billige boliger til LTK's pædagoger, SoSu og plejehjemspersonale, som mangler et sted at bo, som de kan betale.

Så er boliger for sig og idræt for sig, uden at skabe konflikter.

Dermed bliver LTK ikke kun en soveby, men også en aktiv by, med mulighed for mere idræt.