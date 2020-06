Debat: Børnefamilier glæder sig til familiezonen på det nye Lyngby Stadion

Den store opbakning må være selvforstærkende, for den har i hvert fald skabt en større bevidsthed hos børnene om kommunens hold. Det er spændende at være en del af en stor menneskemængde, og det glæder vi os til at kunne igen.

Når Lyngby-Taarbæk Kommune nu, langt om længe, sælger stadion, må vi både håbe, at de nye ejere får plads til familierne på et nyt stadion, og at man kan fastholde den store publikumsinteresse.

Alle der har været på det nuværende stadion er klar over, at det pinligt nedslidte superligastadion skal moderniseres. Forholdene for børnefamilier er formentlig landets bedste, men stadion trænger til bedre tribuner, toiletter, adgangsforhold, trafikale løsninger, og at få moderniseret lys- og lydforhold til gavn for både fans og naboerne til stadion. De mange års lappeløsninger skal erstattes af et nyt stadion, hvor man tænker helhedsløsninger ind fra begyndelsen - et stadion hvor oplevelsen for tilskuerne er maksimeret og generne for naboer minimeret.