Debat: Biodiversitet er den nye undskyldning for misvedligeholdelse

Vores kommune ligner desværre mange steder noget, der er løgn. Det er ikke borgerne værdigt. Vores Veje, cykelstier, fortove, bevaringsværdige bygninger og grønne områder har fået lov til at gå i forfald, og det er efterhånden ingen underdrivelse at sammenligne Lyngby-Taarbæk med det gamle Østeuropa.

Politikernes seneste undskyldning er biodiversitet - undskyld mig, men lad venligst være med at eksperimentere med biodiversitet der, hvor borgerne færdes og har deres daglige gang. Når man bevæger sig rundt på diverse stisystemer, er det som som at bevæge sig rundt i junglen og det kan vel ikke være meningen?. Grønne arealer, som børn og unge før kunne bruge til boldspil, er forvandlet til meterhøjt græs og ukrudt i biodiversitetens navn. Vores fortove, veje og cykelstier er hullede og er ligeledes fyldt med ukrudt. Det er ingen ikke tjent med.

Biodiversitet lader til at være den nye undskyldning for misvedligeholdelse af kommunens arealer. Graden af forfald og mislighold er tæt på at udvikle sig til en skandale. Det er derfor også på dette område på tide med et kontant opgør med linjen fra vores siddende byråd og forvaltning. Et relevant spørgsmål er også, hvad laver den store flok af kommunale medarbejdere, som ikke længere passer arbejdet med vedligehold - hvad får de tiden til at gå med?.