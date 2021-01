Debat: Bevar poplerne langs letbanen

Jeg har netop været i Berlin over jul og nytår og kan oplyse de ansvarlige letbanemyndigheder herhjemme om, at Berlins mange træer ikke er fem meter væk fra de utallige luftledninger, der er i byen. Mit gæt er, at der højst er to en halv til tre meters afstand og med garanti ikke de omtalte fem.