Debat: Bevar Idrætsbyen

Det Grønne Område - 24. marts 2021 kl. 13:00 Af Claus Bøgh Svenningsen, KV21-kandidat, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

Vores byggeivrige kommunalbestyrelse har planer om at byfortætte og bygge boliger ved idrætsbyen. Har kommunalbestyrelsen intet lært af den kritik, som der har været over de seneste års mange massive byggerier. Hvorfor lyttes der ikke til borgerne - det er trods alt dem som de repræsentere. Det er på tide at mange borgeres protester høres og respekteres.

Der må findes et kompromis, som tager hensyn til både naboer og vores lokale helte i Lyngby Boldklub. Et kompromis som ikke indbefatter flere boliger og borgere. Vores kommunale infrastruktur er i forvejen hårdt belastet af trafik. Det vil kun blive værre med mange nye tilflyttere.

I skrivende stund har 643 borgere været inde forbi www.lyngbyborger.dk og skrive under på at projektet stoppes. Det har jeg også. Lyngby-Taarbæk skal ikke gøres gråt. Kommunes grønne åndehuller bør bevares. Jeg vil ikke være med til, at der sælges yderligere ud af arvesøllet. Kommunalbestyrelsen bør stoppe op og lytte til borgerne.

Helt konkret forslår vi i Nye Borgerlige, at vi lokalt indfører bindende folkeafstemninger. Politikere og forvaltning skal i langt højere grad tvinges til at lytte til borgerne i kommunen. Bindende folkeafstemninger om lokalt vigtige sager vil give et frisk pust til nærdemokratiet og styrke folkestyret.

Fokus skal ikke ligge på potentielle nye borgere. Kommunalbestyrelsen bør fokusere på hvordan vi gør kommunen mere attraktiv for de borgere, som allerede bor her. Udviklingen skal ske på borgernes præmisser - ikke på politikernes!