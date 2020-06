Debat: Beskæmmende læsning

Det er "børnelærdom", at hvis stormen river 4 tagsten af dit hus og du kun erstatter de 2, så får det fatale - og meget dyrere - konsekvenser på langt sigt. Det ved enhver husejer da i hvert fald. Miseren med vores veje, kan man have flere holdninger til. F.eks. at det er for dyrt og for sent at udbedre, men man kan jo også mene, at der blot betyder, at NU skal man gå i gang. "Rettidig omhu", som en kendt ærkekonservativ dansker vist engang havde som motto, ville her have været på sin plads. Også i den grad!