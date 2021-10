Send til din ven. X Artiklen: Debat: Bekymrende byggeri på Furesøvej - Lovprisning af det grønne miljø skal ikke blot høre hjemme i skåltaler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Bekymrende byggeri på Furesøvej - Lovprisning af det grønne miljø skal ikke blot høre hjemme i skåltaler

Det Grønne Område - 13. oktober 2021 kl. 10:30 Af John Wind, Furesøvej 10, Virum Kontakt redaktionen

Hvis man passerer den sydlige ende af Furesøvej kan man ikke undgå at bemærke byggeaktiviteterne. Og det er aktiviteter, der formentlig vil strække sig flere år fremover.

Historien er den at Grosserer Bohnstedt Petersen og Restauratør Jørgensen i 1925 ejede et stort stykke jord, strækkende sig fra Furesøen til Virum Overdrevsvej, som de ønskede at udstykke til parcelhusgrunde. De tre første udstykninger var Furesøvej 5, 7 og 9. Grundene blev belagt med en servitut, der skulle værne om miljøet og sikre at "Grunden ingensinde maa udstykkes yderligere", som det hedder i servitutten.

Ejeren af Furesøvej 7 frasolgte i 1954 en parcel på 702 kvm og der blev påbegyndt opførelse af et hus. Men efter en naboklage og under henvisning til ovennævnte servitut fastslog højesteret i 1956 at huset var ulovligt og måtte nedrives.

Efter pres fra den nye ejer af Furesøvej 5 ophævede LTK servitutten i ly af lokalplan 195. Dermed var vejen banet for en højere udnyttelsesgrad af området. I første omgang er Furesøvej 5 blevet opdelt i to matrikler og et kæmpe hus er under opførelse mod Furesøen. Samme ejer har nu tilkøbt Furesøvej 7 og et prospekt fra Home dokumenterer at det samlede område skal udstykkes i fem parceller, som vil indbringe ejeren et beløb på i alt kr. 161.000.000. Der er således ikke tale om en familie, der ønsker at bygge sig et hus, men derimod ren spekulation.

Står LTK virkelig parat til at glemme alt om lokalplanens intentioner om grønt miljø, og at dispensere fra al lovgivning, der måtte stå i vejen for projektet. Således er der allerede dispenseret ifm. byggeriet på Furesøvej 5 og en ansøgning om at dispensere ifm. byggeri på Furesøvej 7 ligger nu hos LTK, så grunden kan udnyttes maksimalt. Forhåbentlig vil LTK besinde sig og afslå ansøgningen.

Lovprisning af det grønne miljø skal ikke blot høre hjemme i skåltaler, men også gerne afspejle sig i konkrete handlinger.