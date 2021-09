Debat: Bedre hjælp til de udsatte - sygeplejetilbud i Paradiset

Paradiset, er et fantastisk sted. Her har vi i kommunen et værested, som løfter en stor opgave overfor nogle af samfundets mest udsatte, og som vi i den grad kan være stolte af. Paradiset ligger midt i Lyngby, og her kan hjemløse, folk med et misbrug, eller noget helt tredje få en hjælpende hånd. Paradiset er en tryg base, et varmt inkluderende fællesskab, og her er der hjælp til at komme videre i livet. Paradiset er åbent alle hverdage, og der er altid kaffe på kanden.