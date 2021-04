Send til din ven. X Artiklen: Debat: Atlasgrunden kan næsten renses gratis op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Atlasgrunden kan næsten renses gratis op

Det Grønne Område - 08. april 2021 kl. 10:15 Af Nils-Peter Astrupgaard, Snerlevej 1, Kgs. Lyngby, kandidat KV21 Bydelenes Stemmer Kontakt redaktionen

Jeg har i det sidste år arbejdet med en billigere løsningsmodel til oprensning af Atlasgrunden, hvor varmt fjernvarmevand benyttes til at fordampe opløsningsmidlerne, som efterfølgende opsamles og kondenseres, når de kommer op fra jorden. Efterfølgende benyttes jordmassen som et "borehuls varmelager" for varm fjernvarme og det vil over årene være med til at betale for investeringen i jordrensningen. Samtidig bremses udsivning fra området og grundvandsinteresser bliver mindre truede.

Der er skrevet meget om regeringens finansiering til oprensning af Atlasgrunden, Lundtoftevej 150-160. Desværre har de lokale politikere ikke formået at få en oprensning iværksat. Pengene går i første omgang til Jylland og når de når til Lundtofte i 2023/24 er det kun til en afværgeforanstaltning, hvilket også fremgår af regionens plan. Det er ikke til oprensning, som Sigurd Agersnap for nylig bekendtgjorde og det er uacceptabelt, at der ikke renses op før området bebygges!

Der bør iværksættes en egentlig oprensning i kildeområdet, hvor der indtil nu ikke er fundet "fri fase" - altså underjordiske søer af opløsningsmidler. Det er sandsynligt, at der findes sådanne søer - og fra dem vil der i generationer blive ved med at sive TriChlorEthylen (TCE) ud.

Hvis "fri fase" var fundet, ville man kræve oprensning før byggeri. En sådan oprensning vil typisk være en termisk oprensning, hvor jorden varmes op, så opløsningsmidlerne fordamper samt opsamles og løsningen kan ikke umiddelbart implementeres efter byggeriet er på plads - hvis man prøver, vil det være langt dyrere, da man skal arbejde under bygningerne, som kan sætte sig.

Grunden er ikke undersøgt tilstrækkeligt til at afgøre om der er fri fase og nøje undersøgelser vil være meget bekostelige i stedet for at rense op. Mit arbejde har været at sikre oprens samtidig med etablering af et underjordisk varmelager, som Vestforbrænding er interesseret i - to fluer med et smæk og flere til at bidrage økonomisk til oprensningen - egentlig oprensning.

Desværre har PensionDanmark Ejendomme travlt med at komme i gang med det næste byggeri - nu lige over forureningens arnested - og det er problemet. Byggeriet bør udsættes til der er renset op.

Jeg har haft møder med region, kommune, Vestforbrænding mfl. - men med tingenes tilstand og manglende statslige midler til oprensning - pengene går til Høfde 42, så er det meget op ad bakke! Det forekommer vanvittigt, at man prioriterer Høfde 42, fremfor en oprensning af den nu temmelig spredte forurening i Lundtofte, hvor der er drikkevandsreserver på spil. For øjeblikket er man mest bekymret for den sydlige udbredelse, som ses på kortet, da den potentielt kan true de nye drikkevandsboringer på DTU's område. Det nordøstlige område må anses for tabt - men kan hurtigere blive fortyndet, hvis udsivningen fra Atlas grunden stopper efter en oprensning.

Nu arbejdes der med afværgeforanstaltninger, hvor man regner med at pumpe øvre grundvand væk og rense det i generationer, så forureningen ikke trænger ned i det dybere liggende grundvandsmagasin i kalken. Man kan rettelig spørge, hvor vores politikere har været, når der skulle uddeles penge til egentlig oprensning af generationsforureningerne - de burde have været meget aktive i Folketinget, så Lundtofte havde fået pengene før Høfde 42.

Tilbage står, at et borehulslager for fjernvarme kan etableres og samtidig benyttes til oprensning i området med højeste koncentrationer - under og ved siden af det nye byggeri. Lageret vil effektivt kunne hindre videre udbredelse af forurening mod syd samt over årene kunne tilbagebetales ved, at Vestforbrænding betaler en benyttelsesafgift. Finansieringen kunne med al ære og respekt være gennem PensionDanmark - moderselskabet til ejendomsselskabet, som vil bygge. En sådan løsning kunne hurtigere tiltrække statslige midler - det er set på Als, hvor en stor medfinansiering fra bl.a. Danfoss fik de statslige penge den vej, så området kunne bebygges.