Debat: Arne ønsker blot, at hjemmeplejen fungerer - har vi sparet systemet ihjel?

Det Grønne Område - 07. august 2021 kl. 05:49 Af Tommy Wedel, kandidat KV21 (V) Kontakt redaktionen

Når vi i november står ved valgurnerne, så kan I, kære læsere, tænke tilbage på Arne-sagen og sætte jeres kryds ud for den politiker, der har fortjent det. Måske vil I flytte jeres kryds denne gang, og det er jo også tilladt og fuldt forståeligt, for der skal nye boller på suppen.

Min gode ven Arne har vakt opsigt i DGO. Jeg kender Arne godt nok til at vide, at det ikke er det, han gerne vil. Han vil blot have, at plejen fungerer, og det gør den mildest talt ikke.

Under mine mange besøg hos Arne har jeg ofte mødt personale fra hjemmeplejen. Flinke og meget dedikerede er de personalet, dem kan vi ikke klage over.

Måske skal vi snarere kigge på normeringen: Er der penge nok, eller har vi sparet systemet "ihjel"? Ja, det er nok der, den hænger.

Nu vil alle jo nok kaste sig over udvalgsformanden for dårligt arbejde, men det holder ikke. Der er syv medlemmer i udvalget, alle må og skal påtage sig ansvaret for, at vi ikke har den pleje og omsorg, vi bør have i en kommune som Lyngby-Taarbæk.

Kære udvalg, kære kommunalbestyrelse, I vidste jo, at det kunne ske. Men når man gerne vil fremstå som en ansvarlig kommunalpolitiker, er det godt nok noget møg med sådan en sag lige op til valget.

Når I nu står i kø ved håndvasken, så tænk tilbage på, da I lavede budgetforliget. Et flertal var imod at bruge mere på ældreplejen, måske er der flere stemmer i at bruge lidt mere på en anden aldersgruppe.

I Venstre vil vi arbejde på at få mere og bedre pleje og gerne mere udlicitering, det vil sige flere private aktører, borgerne selv skal kunne vælge, kommunalt eller privat. Nu har vi længe nok set det kommunale system ikke fungere. Derfor er det tid til nyt.

Denne situation har jo stået på længe, så derfor er der brug for en grundlæggende nytænkning og medfølgende ændring til det bedre. Naturligvis skal der være flere varme hænder, men der skal også være kompetente ledere, der magter opgaverne. Hvis disse er så overbebyrdede med arbejde og har for få medarbejdere, så skal systemet bryde sammen. Glem det med at fyre lederne og antage flere varme hænder, begge dele er nødvendige.

Er lederne de rigtige? Det skal forvaltningen jo bedømme. Set ud fra Arne-sagen er det nok ikke tilfældet.

Vi må som borgere forlange, at der omgående sker noget på området. Mindre snak, mere handling.