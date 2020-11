Se billedserie Processed with VSCO with g3 preset

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Anden sæson af Muhammed-krisen viser, at vi er blevet for skræmte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Anden sæson af Muhammed-krisen viser, at vi er blevet for skræmte

Det Grønne Område - 14. november 2020 kl. 16:00 Af Magnus Von Dreiager, landsformand for Konservativ Ungdom og M-KB Kontakt redaktionen

Lige nu virker det som om, at den anden sæson af Muhammed-krisen er startet. En fransk skolelærer blev tragisk dræbt for at vise sine elever muhammedtegningerne i en time om ytringsfrihed, og i Danmark er en lærer blevet truet for at gøre det samme. Desværre viser den anden sæson af Muhammedkrisen blot, at vi er blevet for skræmte af den første, og desværre med god grund. Folk tør ikke udtale sig om det af frygt for, at deres kolleger og venner ser skævt til dem. Det gælder også flere danske medier, som ikke tør vise muhammedtegningerne af frygt for deres sikkerhed. Jeg bebrejder dem ikke, men det viser desværre, at vores ytringsfrihed er under pres som aldrig før. Når vi af frygt for vores egen sikkerhed ikke tør ytre bestemte meninger, så har vores ytringsfrihed lidt et stort nederlag.

Det er nu, at vi for alvor skal stå vagt om vores ytringsfrihed. Der skal være plads til satire af religiøs karakter, ligesom der skal være det af politiske og andre kendte skikkelser. Uanset om det gælder kristendommen, islam, Mette Frederiksen eller Recep Erdogan, så skal der være plads til, at man kan gøre grin med det. Det er der bare ikke i dag, for lige så snart man forsvarer retten til at bringe muhammedtegningerne, skal man straks gøre sig klar til at modtage beskyldninger om, at man er en racist, der hader muslimer. Sådan bør det bare ikke være. I et samfund som det danske med ytringsfrihed bør det ikke allerede på forhånd være nødvendigt at sige, at man ikke er racist, når man forsvarer retten til at bringe muhammedtegninger eller udtaler sig satirisk om den næststørste religion i verden, islam.

Af hensyn til børnene Skoleledernes formand Claus Hjortdal har også sagt, at man ikke bør vise muhammedtegningerne i sin undervisning som lærer. Hvorfor? Nemlig af hensyn til børnene og især deres forældres reaktioner. Når man vælger at censurere undervisningen, har vi endnu engang tabt. Det nytter ikke noget, at samfundsfagslæreren skal lære sine elever, at de lever i et liberalt oplysningssamfund, mens læreren samtidig må censurere sin undervisning af frygt for konsekvenserne. Det er både uddannelse og dannelse at blive mødt med forskellige holdninger i sin skoletid, også selvom ens forældre kan være uenige. Derfor bør det også være muligt for alle lærere at vise tegningerne i undervisningen, hvis de finder det relevant.

Imens vi tøver herhjemme, kan vi høre om det ene efter det andet frygtelige angreb i Frankrig, ligesom franske flag bliver brændt af i Mellemøsten. Senest er Wien også blevet ramt af et terrorangreb med flere døde og sårede til følge. I Danmark er sikkerheden også blevet øget, især om det jødiske samfund. Man skulle tro, at man var færdige med at forfølge dem efter Anden Verdenskrig, men desværre er antisemitismen stigende, og jøderne får sværere ved at leve deres fredelige liv. I Frankrig er flere jøder end nogensinde før udvandret til Israel. Vi har alt for længe siddet i sofaen uden for alvor at gøre noget ved, at folk bliver truet og dræbt, fordi de ytrer sig, som de vil. Andre må udvandre fra et land, fordi de bliver udsat for chikane. Tiden er inde til mere end bare tomme ord.

Væk med racismeparagraffen Samtidig har den socialdemokratiske regering planer om at skærpe racismeparagraffen. Det vil ikke ligefrem styrke vores ytringsfrihed. Vi får ikke udryddet ekstremismen gennem lovgivning, men gennem den frie meningsudveksling, som racismeparagraffen vil gå ind og forbyde. De sociale sanktioner som følge af en fri meningsudveksling vil være langt hårdere og mere effektive i forhold til at komme ekstremisme til livs.

Derfor bør vi i stedet for helt afskaffe racismeparagraffen. Vi styrker ytringsfriheden og kan tage kampen op mod ekstremisme i det offentlige rum i stedet for at gemme den væk og lade som om, at den ikke eksisterer, når den i disse år desværre er stigende.

Den frie debat skal styrkes. Vi skal sikre, at den kan finde sted i folkeskolen, uden at lærerne skal frygte noget som helst, fordi de viser nogle satiriske tegninger. Vi skal sikre, at medierne kan bringe de ytringer, som de vil, uden at frygte for deres sikkerhed. Vi skal stå sammen i Europa for at komme den stigende antisemitisme til livs og kæmpe for vores universelle frihedsrettigheder. Vi må aldrig nogensinde acceptere, at vores ytringsfrihed bliver svækket. De mørke kræfter må ikke vinde over os. Det er nu, vi skal stå sammen. For ytringsfriheden er under pres, som den aldrig har været før.