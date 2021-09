Debat: Affaldsproblemerne skal løses

Så både for private boligejere og beboere i etageejendomme er det væsentligt, at der sker en hyppigere afhentning samt rengøring af containere. Eksempelvis kan det ikke forventes at ejendomsfunktionærer i boligorganisationer står parat, når bioaffald tømmes, for at rengøre containere.

Beboere i etageejendomme er rigtig gode til at sortere affald, men det betyder, at mængden er så stor, at man til tider er nødt til at komme pap og plastik i restaffald. Måske kunne en løsning være at presse plastik og pap, således at det fylder mindre. Men skal der findes en smart løsning, således at det bliver nemt at affaldssortere og genbruge, giver det mening, at der er dialog mellem Lyngby-Taarbæk Forsyning, grundejerforeninger og boligorganisationer og at Forsyningen er villig til at revidere sine procedurer.