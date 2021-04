Debat: Ældres hverdag

DEBAT Mennesker i alle aldre har brug for opmuntring efter den tunge coronatid. Men det er rart, at der ligesom er stærk fokus på de udsatte grupper børn og ældre. Det var derfor opløftende, og lovende, at læse artiklen "Vil gentænke hele ældreområdet" i Det Grønne Område den 7.4. Lars Schmidt formidlede engagerede udtalelser fra to gode fortalere for den ældre generation: politikerne Bodil Kornbek og Simon Pihl Sørensen.