Debat: Ældreområdet er en kerneopgave, og det skal forbedres

Det Grønne Område - 19. oktober 2021 kl. 15:00 Af Claus Bøgh Svenningsen, spidskandidat KV21 (NB)

Der er snart valg og dermed tid til, at vælgerne skal gøre status. Det gælder blandt andet også status på ældreområdet.

Jeg håber, at vælgerne måler politikerne på tilfredshedsgraden hos borgere og pårørende og på arbejdsmiljøet hos de ansatte. Er man lykkedes med at få sygefraværet og personaleomsætningen ned, og får man færre klager af borgerne og de pårørende? Det er relevante spørgsmål, som vælgerne bør stille sig selv. Ældre- og plejeområdet er kernevelfærd og jeg mener kvaliteten af plejen i Lyngby-Taarbæk skal forbedres.

Der findes et hav af hjerteskærende historier her fra vores kommune på plejeområdet. Jeg var selv, så sent som i sidste uge, inviteret hjem til en borger, som ikke får den nødvendige pleje og omsorg, som man med rette kan forvente.

Kvinden jeg besøgte er kørestolsbundet, men kommer ofte ikke op ad sengen til tiden. Hun bliver af til fejlmedicineret og risikerer ikke at komme i bad lange perioder, fordi et bad pludseligt kan blive aflyst og udskudt. Der er hele tiden vikarer på og nye plejere, som ikke kender borgeren. Det skaber utryghed, dårlig service, og det opleves som om den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver.

Kvinden og hendes datter sidder magtesløse tilbage. Datteren er selv ved at knække fuldstændig sammen, fordi hun jo selv har et fuldtidsjob at passe, men stort hver dag er nødt til at tage forbi sin mor for at tage hånd om pleje og praktiske opgaver. Datterens besøg burde i høj grad bestå af hyggeligt samvær og ikke deciderede plejeopgaver. Det er uholdbart.

Der skal kigges på ledelsen af ældreplejen og arbejdsmiljøet for de ansatte. Sygefraværet og personaleomsætningen skal ned. Det er det vigtigste fokuspunkt set med mine øjne. Jeg vil ikke blande mig i løndannelsen på arbejdsmarkedet, men får man mere af driften over til private aktører, så vil ledelsen i højere grad også have mulighed for at påskønne medarbejdere, der gør det godt. Hvis ikke det på den ene eller måde bliver mere attraktivt at tage et job som plejepersonale, så lykkedes vi ikke med at rekruttere og fastholde det nødvendige kvalificerede personale.

Politikere og ledelse skal vise tillid til det plejepersonalet. Kassetænkning og regneark, udarbejdet på kontorerne, skal skylles ud med badevandet. Plejepersonalet skal i højere grad have frihed til at udøve selvledelse og være med til at lave deres egne arbejdsgange. Det er plejepersonalet, der er ude hos borgerne og derfor dem, som ved hvordan den enkelte borger får den bedste pleje og omsorg. Det vil gavne arbejdsmiljøet for den enkelte ansatte og styrke plejen.

Det er vigtigt, at systemet ikke umyndiggør den ældre. I Nye Borgerlige mener vi derfor også, at pengene skal følge den enkelte ældre, så de og deres pårørende selv kan afgøre hvilket plejetilbud, der passer bedst til dem. Det vil naturligt lukke de plejehjem, som bliver fra valgt pga. af omsorgssvigt og som ikke er i stand til at levere et acceptabelt plejeniveau. Derfor skal ordninger, hvor kommunen visiterer forskellige goder til den ældre, fx plejehjemsplads, mad og rengøring gives som direkte tilskud på en voucher, som den ældre selv kan disponere over.

Husk, vi kan ikke blive ved på samme måde og forvente et nyt resultat.