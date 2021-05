Foto: AdobeStock Foto: and.one - stock.adobe.com

Debat: Ældrekampen handler ikke om valgkampen

Det Grønne Område - 25. maj 2021 kl. 06:00 Af Lillan Albeck, Kærparken 28. Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Ældrepleje handler om mennesker, ikke partipolitik og valgkamp.

Hvor er det ærgerligt og ubehageligt, men desværre nok ikke uventet, at indsatsen for en bedre ældrepleje i stedet for at handle om mennesker, kommer til at handle om valgkamp. Det har sikkert stået på et stykke tid i Det grønne Område; jeg har dog ikke fulgt debatten, før jeg ser dette læserbrev i ugens udgave.

Jeg har selv haft min alzheimerramte mand på et af kommunens plejehjem, hvor han desværre døde sidste år. I de år, han boede der, har der naturligvis været flere ting, der kunne have fungeret bedre, men overordnet har jeg hele tiden syntes, at min mand var i gode hænder, hvilket jeg flere gange har givet udtryk for over for kommunen, over for plejehjemmet og i interviews bl.a. til Det grønne Område. Jeg har været kritisk over for en del forhold, som primært har handlet om kommunikation og vanetænkning, som i mine øjne skyldes en hierakiopbygning, der har eksisteret mere end de 7 år, læserbrevet hentyder til, idet de vanlige svar fra systemets side var, at "sådan plejer vi at gøre/ikke gøre". Ofte beroende på, at systemet har prioriteret sundhedspersonale i lederstillinger fremfor nogen med fx socialpædagogisk baggrund.

Kontakten til hjemmeplejen inden min mand måtte på plejehjem var i større udstrækning præget af vanetænkning, manglende vilje til ændringer ift til hans/vores ønsker og behov og stivhed, end vi oplevede på plejehjemmet, og den kontakt havde vi længe inden de nævnte 7 år.

Da min mand blev syg omkring 2011, og vi pludselig var brikker i et spil, blev jeg som emsig hustru en energisk, og sikkert irriterende, fortaler for ældres forhold, og for forståelsen for demensramte og deres pårørendes hverdag, bekymringer og udfordringer. I mange henseender blev jeg, sammen med andre handlekraftige pårørende hørt: vi blev inviteret med til et socialudvalgsmøde, som jeg tror påvirkede mange i udvalget, i hvert fald var vi der i næsten 1 time, hvor vi kun var inviteret til et kvarter eller 20 minutter. Senere blev vi også hørt ift vores ønske om en pårørendevejleder, som jo faktisk er blevet virkelighed inden for tidsperioden.

Jeg kan desuden fortælle, at jeg qua en invitation via facebook snart skal til en samtalesalon (har været udsat pga coronarestriktioner) hos Bodil Kornbek om netop ældres vilkår, hvilket vel kunne tyde på en vis velvilje her til at høre på almindelige borgeres forslag på området. Jeg håber sådan, at politikere i Lyngby-Tårbæk Kommune vil arbejde for det enkelte menneske både før og efter valget og ikke føre valgkamp (mærk lige efter, hvad det ord indebærer!) kun på partipolitiske præmisser!