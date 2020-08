Arkivfoto: AdobeStock Foto: LHG - stock.adobe.com

Debat: 5G - er det sikkert at sende børnene i skole?

Det Grønne Område - 27. august 2020 kl. 15:00 Af Pia Andersen, Møllevej 10 B, st., Lene Bang, Frem 23, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er nogle borgere her i kommunen, som er bekymrede over det generelle strålingsniveau. Dette har vi tidligere ved flere lejligheder gjort kommunalbestyrelsen opmærksom på, uden at det er blevet taget alvorligt, og nu har vi taget sagen i egen hånd. Vi har anskaffet os et Cornet måleapparat til elektromagnetisk stråling, og været rundt på alle kommuneskolerne og foretaget målinger udenfor, der, hvor eleverne færdes.

Dertil kommer jo også wifi strålingen indenfor, samt stråling fra alle mobiltelefonerne, som ikke indgår i vores opmåling, men som selvfølgelig forhøjer det kumulerede strålingsniveau væsentligt.

Cornet målingsapparatet viser foruden tal farverne grøn, gul og rødt.

Samtlige skoler i Lyngby - Tårbæk kommune udsender elektromagnetisk stråling, der er sundhedsskadelig med undtagelse af Sorgenfri Skole. Skolerne er blevet målt til at ligge i det røde strålingsniveau. Det betyder, at børn og voksne på skolerne udsættes for risiko for biologiske påvirkninger i form af fx

o Søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk, træthed, ledsmerter, fordøjelsesproblemer, dårlig ydelsesevne

o Forringet vækst i menneskeceller

o Kræft hos børn

o Ændring i hvide blodcellers aktivitet hos børn

o Hæmmede bevægelsesfunktioner, reaktionstid, hukommelse og koncentrationsevne hos skolebørn

o Ændret kønsbalance - færre drenge.

o Hovedpine, svimmelhed, træthed, søvnløshed

o Brystsmerter, besværet vejrtrækning

Det er naturligt for mennesker at leve i strålingsfri omgivelser, så bare det, at måleren slår ud indikerer, at det ikke er godt for mennesker at opholde sig i området. Børn er særlig følsomme for elektromagnetisk stråling (de optager 60% stråling mere end voksne) da de stadig er i udvikling og deres hovedskaller er bløde. Derfor er det særligt problematisk, at det netop er på skoler, man mange steder har etableret sendere på bygningernes tage.

Du tror måske, du er beskyttet af Sundheds - og Energistyrelsens retningslinjer, men de foretager ingen selvstændig forskning, men henviser alene til den private organisation ICNIRP, der af en italiensk appeldomstol er dømt inhabil, på trods af deres vidende om denne inhabilitet. Og på trods viden om, at ICNIRP ikke har taget hensyn til biologisk påvirkning fra stråling, men alene varmepåvirkning.

Og så spørger vi bare: Synes du virkelig, at dine børn skal udsættes for dette? På hjemmesiden "stop5gudrulning" kan du også under "skoleprojekt" se diagrammer og videoer for målingerne både på den enkelte skole og for samtlige skoler.

Hvis du vil vide mere om stråling og biologisk påvirkning kan du læse om det på siderne her: