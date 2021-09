FOTO: LARS SCHMIDT

De vandt vandrehjemmet

Den følelsesladede kamp om deres bolig, arbejdsplads og hjertebarn betalte sig. Lars og Birgitte Lønstrup overtager vandrerhjemmet i Raadvad. De kom med det højeste bud.

Det Grønne Område - 28. september 2021 kl. 17:30 Af Lars Schmidt

Birgitte og Lars Lønstrup sættes alligevel ikke på gaden. For tirsdag stod det klart, at Lyngby Vandrerhjems hidtidige forpagtere vandt udbuddet og derfor overtager ejerskabet af vandrerhjemmet i Raadvad.

Ægteparret kom - takket være en bankgaranti - med det højeste bud, og så var der ikke så meget at diskutere. Kommunalbestyrelsen sagde god for salget. Og lettelsen hos parret er bestemt til at få øje på.

"Den havde vi ikke set komme. Det er fuldstændigt fantastisk. Der har været mange følelser, og der har været usikkerhed om udfaldet indtil få timer før fristens udløb. Lige nu nyder vi øjeblikket og nuet," siger Lars Lønstrup til Det Grønne Område:

"Men vi har været nede og suge grundvand. Vi har givet alt, hvad vi har. Vi har sat alt ind på at nå i mål. Og det holdt hårdt. Det har givet knubs, og det var ærgerligt, at der skulle bruges så meget energi på det. Men det er vores sats og det rigtige at gøre. Øvelsen ligger i at sikre driften så meget som muligt, som det har kørt tidligere. Det bliver helt klart en udfordring. Udgangspunktet er, at vi prøver, og så må vi justere hen ad vejen."

Borgmester Sofia Osmani ønsker de nye ejere tillykke:

"Jeg ønsker Birgitte og Lars tillykke med købet. Det har de vundet helt fair i et åbent, offentligt udbud. De har været højestbydende. Det er derfor, de vinder. Det er helt efter bogen, og som det skal være," siger hun til Det Grønne Område:

"Det har jeg det rigtig godt med, for uanset hvordan det er fremlagt, så ved jeg, at ingen i kommunalbestyrelsen har haft noget at udsætte på deres indsats i de år, de har forpagtet vandrerhjemmet. Jeg ønsker al mulig held og lykke med den fremtidige drift og er sikker på, at der vil blive passet godt på denne skønne perle i Dyrehaven," siger hun:

"Men jeg er ked af den debat, der har været. Det er ærgerligt, at jeg og samtlige mine kollegaer i kommunalbestyrelsen er blevet tillagt motiver, vi ikke har. Vi har kun haft ét eneste ønske: At afhænde vandrerhjemmet på en forsvarlig og lovlig måde."