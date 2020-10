Se billedserie Uden for prioritering er nummer fem, en trykknap, der giver længere gåtid over krydset Engelsborgvej/Christian X?s Allé allerede gennemført. Nu bliver der råd til flere anlæg af sikre skoleveje. Arkivfoto: Frank S. Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: De usikre skoleveje kom op af syltekrukken: 7,4 mio. til sikre skoleveje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De usikre skoleveje kom op af syltekrukken: 7,4 mio. til sikre skoleveje

Skolevejsprojekterne er hentet op af syltekrukken og finansieres af penge fra salget af landbrugsmuseet. Det er et af resultaterne af budgetforliget.

Det Grønne Område - 15. oktober 2020 kl. 18:30 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Med 7,4 millioner kroner gennem de næste otte år, vil kommunen forbedre sikkerheden på skolevejene, som længe har været stort set negligeret.

"Tanken er at starte fra toppen af listen, men vi skal også tage hensyn til de ønsker, der er kommet ind fra siden, som for eksempel Trongårdsskolen, og tage hensyn til projekterne, når der alligevel skal anlægges i nærheden," fortæller Sigurd Agersnap (SF), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

'Listen' er 'Skolevejsprojekt 2017-2020' som blev udarbejdet og vedtaget i den forrige kommunalbestyrelsesperiode. Her er 23 projekter stillet op i prioriteret rækkefølge med udgangspunkt i, hvor man får mest sikkerhed for pengene. Prioriteringen har dog indtil videre været ligemeget, eftersom meget få af projekterne er gennemført i de tre år.

FAKTA Pulje til sikre skoleveje, idræt og kultur



Parterne er enige om, at anlægspuljen på 22 mio. kr. fra salget af Kongevejen 79-81 reserveres til sikre skoleveje samt kultur- og fritidsområdet - herunder bibliotek.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2022-28 og 0,4 mio. kr. i 2029 på anlæg til sikre skoleveje, samt 2 mio. kr. årligt i 2023-25 og 0,7 mio. kr. i 2026 på anlæg til biblioteksstrategien.

Sidst er parterne er enige om at afsætte en pulje på 8 mio. kr. på anlæg i 2023 til en kunstgræsbane i VirumSorgenfri, samt 475 t. kr. varigt fra 2023 på service til afledt drift.



Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune Pengene er i kassen Men i sommer fik listen nyt liv da udvalget besluttede at forlænge projekternes levetid frem til 2022 og at tage dem med til årets budgetforhandlinger. Den gang vurderede formanden, at fem millioner kroner ville række langt, så med 7,4 millioner kroner må målet siges at være nået.

Den oprindelige udgave af listen skulle have været finansieret af kommunens løbende grundsalg i Tracéet, men det skete ikke. Denne gang er det meningen at pengene skal komme fra kommunens salg af det tidligere landbrugsmuseum over for Frilandsmuseet på kongevejen 79.

"Og det er solgt, så de penge er allerede i kassen," lover uddvalgsformanden.

Rækkefølgen i udvalg Han forklarer at finansieringen i budgetaftalen er bredt ud over de kommende otte år af regnskabstekniske årsager, så anlægsbudgettet år for år holder sig under anlægsloftet.

"Men vi kan godt komme ud over de årlige rammer i selve anlægget af projekterne. Og som sagt bliver udgangspunktet listen, men helt hvordan har vi ikke snakket om i udvalget endnu," slutter Sigurd Agersnap.

Ud over penge til skolevejsprojekterne skal i alt 22 millioner kroner fra salget af landbrugsmuseet bruges ifølge budgetaftalen.

6,7 millioner kroner skal bruges til anlæg i biblioteksstrategien og otte millioner kroner til en kunstgræsbane i Virum Sorgenfri.

relaterede artikler

Kommunen vil gerne have de private fællesveje tilbage - men må ikke 14. oktober 2020 kl. 11:45