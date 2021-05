De unge løvinder vil ikke lægge sig ned

I lørdagens match mod Birkerød i Elitedivisionen for damer måtte Virum-Sorgenfri endnu engang stille op uden sin førstesingle, Anna Rasmussen, der for tre uger siden forstuvede tommelfingeren i en street basketkamp.

Da også holdets normale 3. single, Therese Harboe Holst, er rejst tilbage til en tennisskole i Spanien, tegnede alt til et nyt nederlag til Virum-Sorgenfri, der havde tabt sæsonens to første kampe 0-6 – og ikke vundet et eneste sæt.

Men det unge hold skabte en vaskeægte sensation.

Det startede ellers skidt i 1. damesingle, hvor Anna Tang tabte 5-7 3-6 til Birkerøds Sarafina O. Hansen.

Unge Josefine Rosenfeldt udlignede til 1-1 efter et opslidende slag, hvor hun vandt 10-8 i match tiebreak. I 3. damesingle holdt Caroline Qvist Jensen legestue med Asta Ripperger, der blev fejet af banen 6-1 6-2, og den 15-årige debutant Hannah Winding Mollerup, der er kommet fra Greve Tennisklub, sluttede singlerne af med at besejre Roza Uzunel 7-5 6-0.

Sejren kom i hus, da Hannah Winding Mollerup og Caroline Qvist Jensen vandt 2. damedouble 6-4 6-2, og Anna Tang og Josefine Rosenfeldt gjorde triumfen total ved at vinde 1. damedouble 4-6 6-3 og 10-4 i match tiebreak.

Med sejren har Virum-Sorgenfri på næstsidstepladsen lagt Århus 1900 bag sig og har nu kun et enkelt point op til Birkerød.